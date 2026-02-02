Ветераны СВО из Югры смогут получить до 350 тысяч на открытие своего дела
Сегодня на заседании правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, принято решение о введении новой меры социальной поддержки для ветеранов СВО.
В ходе заседания правительства одобрен проект окружного закона, регламентирующего оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта ветеранам боевых действий из числа участников специальной военной операции и супругам ветеранов, имеющих инвалидность I или II группы.
«Расширяем перечень мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей, решивших открыть собственное дело, — закрепляем возможность получения единовременной выплаты до 350 000 рублей на основании социального контракта без оценки уровня среднедушевого дохода, — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук. — Запрос такой был со стороны наших участников специальной военной операции, их родных и близких. Данная мера позволит расширить перечень тех видов поддержки, которые действуют как в целом на территории Российской Федерации, так и в автономном округе».
Отметим, что ранее для получения такой меры поддержки доход должен был быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в Югре.
Как рассказал директор департамента социального развития Югры Антон Терехин, на 1 декабря 2025 года данной мерой поддержки воспользовались 12 человек. Учитывая изменения, прогнозное количество получателей помощи из числа участников СВО увеличится и составит порядка 100 человек в год. Финансовое обеспечение проекта предусмотрено государственной программой автономного социально-демографического развития.
«Сегодня приводим в соответствие с федеральным законодательством окружной закон, в последующем выйдем с ним на Думу Югры. Это государственная социальная помощь для новых категорий — для ветеранов боевых действий, которые участвовали в специальной военной операции и на сегодняшний день закончили свои отношения по контракту. Сегодня для них есть возможность получить 350 тысяч рублей на развитие индивидуального предпринимательства без учета дохода на членов семей. Члены семьи имеют право получить данную помощь в случае инвалидизации самих участников специальной военной операции на открытие индивидуального предпринимательства», — пояснил Антон Терехин.
Предполагается, что принятие закона рассмотрят на заседании окружной думы уже в конце февраля.
На прошлом заседании правительства Югры было принято решение о том, что в Югре гражданские жены погибших участников СВО смогут получить выплату в 3 миллиона рублей.