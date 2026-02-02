С 1 февраля Отделение СФР по Югре на 5,6% проиндексировало материнский капитал более 132 тысячам семей
С 1 февраля 2026 года материнский семейный капитал (МСК) увеличился на 5,6% исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Отделение СФР по Югре провело индексацию для всех семей в регионе, частично или полностью сохранивших средства сертификата.
Так семьи, которые не распоряжались средствами сертификата МСК, получили максимальное повышение. Для них после индексации сумма сертификата на первого ребенка составила – 728 921,90 рублей, на второго 963 243,17 рублей, если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго доплата составит 234 321,27 рублей.
Если семья уже частично распорядилась средствами маткапитала, то сумма, оставшаяся на сертификате, будет увеличена на установленный процент. Узнать остаток средств материнского капитала можно на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Югре.
Индексация средств материнского капитала осуществляется беззаявительно, обращаться в клиентскую службу регионального Отделения СФР не нужно.
Однако для семей с приемными детьми порядок оформления сертификата остается заявительным, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители. Обратиться за сертификатом можно через личный кабинет на портале госуслуг, клиентскую службу Отделения СФР по Югре или МФЦ.
Распорядиться средствами господдержки можно по пяти направлениям. Самое востребованное из них — улучшение жилищных условий. Сертификат можно использовать на покупку готового жилья, погашение ипотеки, строительство или реконструкцию дома. Маткапитал также можно направить на оплату детского сада, кружков, няни для ребенка. При достижении ребенком, давшим право на сертификат, возраста 3 лет средства можно направить на обучение детей в колледжах, вузах или оплаты репетиторских услуг, а также проживания ребенка в общежитии.
Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов в регионе могут получать ежемесячные выплаты из маткапитала. Кроме этого, средства сертификата можно направить на накопительную пенсию мамы, а также на приобретение средств для социальной адаптации детей с инвалидностью.
«С 2024 года семьи могут получить единовременной выплатой неиспользованный остаток средств сертификата, если он не превышает 10 тысяч рублей. Узнать сумму неизрасходованных средств материнского капитала югорчане могут на портале госуслуг», - напоминают в региональном Отделении СФР.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник – пятница с 09:00 до 17:00).