В Югре представили презентацию книги о Медвежьих игрищах
30 января в музее «Торум Маа» в рамках встречи некоммерческих организаций состоялась презентация рукописи нового издания «Медвежьи игрища. Третий день. Первая часть». Проект реализуется при поддержке Центра культурного наследия ханты им. В.С. Волдина и гранта губернатора Югры в сфере культуры «Исследование частных архивов, архивов государственных учреждений на предмет выявления аутентичного фольклора». Рукопись продолжает серию публикаций, посвящённых одному из важнейших обрядовых комплексов народа ханты.
Исследователь фольклора Тимофей Алексеевич Молданов отметил: «Работа над третьим днём игрищ велась давно, однако именно в этом году удалось получить финансирование на издание. Выход книги запланирован на конец февраля. Материал оказался настолько объёмным, что от идеи одного тома пришлось отказаться. Сначала планировали разделить на две части, но в итоге – на три, чтобы сделать издание удобным для читателя».
Главное новшество выпуска – использование QR-кодов. В тексте размещены ссылки на видеозаписи песен и обрядовых фрагментов. Читатель может сразу услышать живое исполнение. Ранее подобные материалы публиковались только на аудионосителях, теперь они доступны в цифровом формате.
Работа выполнена в соавторстве с филологом Анной Гриневич. В публикации усовершенствован принцип перевода текстов, так как содержание и качество фольклорных произведений, переведённых на другой язык, полностью зависит от достоверности первичного текста, а также от полноты текстологической работы и уровня расшифровки аудиозаписи. В книге даётся нумерация каждой строки, перевод под оригиналом, распевы через дефис. Значительное место в книге занимают комментарии по лексике и грамматике, даются пояснения и примечания.
В издание включены крупные обрядовые песни, в том числе посвящённые казымской богине и другим духам-покровителям, а также длинные наставительные тексты о правилах поведения при добыче медведя. Часть лексики относится к табуированной и сегодня почти не употребляется – для неё даны специальные пояснения.
Параллельно в г. Новосибирске продолжается подготовка поэтического тома по материалам казымских съёмок 2002 года с расшифровками и фотоматериалами.
Презентация нового издания состоится в г. Сургуте на конференции учителей, в г. Ханты-Мансийске в Обско-угорском институте и на Конгрессе фольклористов в г. Владимире.
Организаторы подчёркивают, что проект направлен не только на научное сообщество, но и на широкий круг читателей. Новые технологии, подробные комментарии и продуманная структура делают древнюю традицию более понятной современному человеку и способствуют её сохранению для будущих поколений.
Пётр Молданов
Югра хуща пўпи хот оӆӑӊӑн киника єтӆ
Ас потты тыӆӑщн 30-мит хӑтӆӑн «Торум Маа» музей хотн вәйтантупсы вєрӑнтса, щит некоммерческой организация ёх иха ӑктӑщийӆсӑт. Щи кўтн «Пўпи хот. Хәӆмит хӑтӆ. Оӆӑӊмит шәпӑӆ» йиӆуп киника єтты оӆӑӊӑн путӑр мӑнӑс. Тӑм вєр вєрты пӑта «Центр культурного наследия ханты имени В.С. Волдина» па Югра кәща грант культура эвӑӆт вух ӛша павӑтсӑт. Щи грантӑт нєм «Исследование частных архивов, архивов государственных учреждений, на предмет выявления аутентичного фольклора». Тӑм пўш хӑншум нєпек – щит па и киника пўпи хот мӑӊ арӑт оӆӑӊӑн.
Киника хӑншум хӑннєхә Тимофей Алексеевич Молданов ясӑӊӑн: «Ма пўпи хот хәӆмит хӑтӆ оӆӑӊӑн хўвӑншӑк хӑншты питсум, тәп тӑм оӆ киника єсӑӆты вух ёша павӑтсўв. Киникаев тәнӆуп тыӆщев хуӆаты хӑтӆӑтн єтӆ. Хӑншум арӆўв вєра хўвӑт, щит пӑта щи кўш мўӊ сыры нәмӑссўв и киника вєрты, ӛхӑтшӑк нумӑс пунсўв кӑт киника ӆэщӑтты, ин па ванттэвн хәӆум киникая йиӆ. Щиты вєрман мирева ӆўӊӑтты кєншӑк питӆ».
Тӑта мєт йиӆпа вєрум утэв – щит QR-кодӑт. Арӑт хуща посӑт вәӆӆӑт, щимӑщ посӑт хӑннєхә нёрӑтӆ ки, и мухты ӆыӆӑӊ хура єтӑӆ па пищ тӑйты питӆ щи ар муй па ар шәпие хәӆӑнтты. Сыры вәӆмевн тӑмӑщ пищӑт ӑн тӑйсўв, арӑт аудио щира хӑншман вәсӑт, ин па щи цифровой пища юхӑтсўв.
Тӑм киника филолог Анна Гриневич вєрты нётӑс. Тӑм пўш па щирашӑк хӑнты арӑт рўщ ясӑӊа тулмащтӑты питсайт. Рўщ ясӑӊ хуты вєра пасыр ясӑӊ, щит пӑта тулмащтӑты ӆавӑрт. ма тулмащтӑты пӑта хӑнты ясӊӑӆ вєра ма тӑйты мосӆ, щирн тәп пасыр ясӑӊӑн уша йиӆ, муй оӆӑӊӑн ариӆа. Тулмащтӑты хӑннєхәя па вєра ма кашӑӊ ар сувие хәӆӑнтты мосӆ. Киника хуща кашӑӊ строка нємӑтман, ӆўӊтӑсман вәӆ, рўщ ясӑӊа тулмащтум утӑт имухты щитӑт пийн хӑншмӑн вәӆӆӑт, щирн хӑнты ясӑӊ ӑн тӑйты ёха кєна йиӆ. Арн муӆтас ясӊӑт муй па ясӑӊ шәпиет ки вәӆӆӑт, щитӑт дефис мухты вєрсайт.
Киникаен хуща ӆәӊх ясӊӑт муй па йис ясӊӑт ки вәӆӆӑт, па щи ясӊӑтн тӑмхӑтӆ хӑнты мирев ӑн ки путӑртӆӑт, щитӑт атэӆт щира арӑт пийн хӑншман вәӆӆӑт па хӑншман, муйсӑр щит ясӑӊ.
Єтты нєпекев хуща арсыр арӑт вәӆӆӑт, щи кўтн вән арӑт, Касум имев ар вәӆ па арсыр ӆәӊхӑт арӑт, вой тәты пӑнт арӑт па вәӆӆӑт, щитӑт хуща ариӆа, муй вўрн пўпия пойкщӑты мосӆ, муй вўрн ӆўв кәрта тәӆы па пўпи арсыр вєрӑт оӆӑӊӑн ариӆа. Пўпи тәты арӑт щимӑщ ясӊӑт тӑйӆӑт, мӑта утӑт пўпи хот ясӑӊа аӆьщӑӆыйт – щитӑт оӆӑӊӑн ищи хӑншман вәӆ.
Тӑм хӑтӆӑтн Новосибирск вошн па и киника єтӆ – щит ищи пўпи хот арӑт. Щи арӑт 2002-мит оӆн хӑншман вәсӑт, щи арӑт ищиты йиӆупшӑк щира тулмащтуман вәӆӆӑт, па киника хурӑт тӑйты питӆ.
Йиӆуп киника хән єтӆ, щи оӆӑӊӑн путӑртты щира Сәрханӆ вошн няврємӑт вәнӆтӑты ёх ещаӆт, Ёмвошн Ас-угорской институт хуща па йис арӑт-моньщӑт ӑкӑтты конгресс хуща Владимир вошн ӑктӑщӆӑт.
Киника оӆӑӊӑн путӑртты ёх ясӑӊӑн, тӑм вєр – щит арсыр мир пӑта вєрум нєпек. Йиӆуп щира карты щўӊкӑт мухты вєрум ут, кашӑӊ йис ясӑӊ тулмащтум ут – щит тӑмхӑтӆ вәӆты мирева па йиӆпа єнумты няврєма вєра мосты питӆ.
Пётр Молданов