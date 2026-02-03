В Югре Росгвардия проводит мероприятия к 83-й годовщине победы в Сталинградской битве
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят памятные мероприятия, приуроченные ко Дню воинской славы России – 83-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
В Когалыме, Покачах и Пыть-Яхе личный состав ведомства совместно с представителями администрации, ветеранами и общественными организациями принял участие в возложении цветов к вечному огню монументов и обелиску славы защитникам Отечества во все времена.
А накануне памятной даты росгвардейцы встретились с подшефными школьниками и студентами.
В Сургуте представитель городской вневедомственной охраны, участник СВО, обладатель государственной награды Российской Федерации – медали «За храбрость» 2 степени – прапорщик полиции Роман Е. рассказал студентам Института нефти и технологий о поворотном событии Великой Отечественной войны, где фашистская Германия потерпела сокрушительное поражение, после чего ее окончательный разгром стал вопросом времени.
Ребята поблагодарили сотрудника Росгвардии за интересный рассказ. В завершение мероприятия он исполнил песню, добавив встрече душевности.
В Когалыме сотрудник межмуниципального отдела вневедомственной охраны старший сержант полиции Андрей С. встретился с учениками 10 класса 8 школы и рассказал о подвиге российского народа, о преемственности поколений, ценностей и традиций.
Аналогичная встреча состоялась в Пыть-Яхе, где сотрудники Росгвардии встретились с подшефными учениками 4 школы.
«Такие мероприятия вдохновляют молодежь и показывают героический пример подрастающему поколению. В этот священный день мы славим победителей, отстоявших нашу землю, чествуем живых и погибших защитников Родины. Память о героях Сталинграда всегда будет жить в наших сердцах», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
