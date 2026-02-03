Для участия в фестивале «Дух огня» подали заявки кинематографисты из 39 стран
В Ханты-Мансийске состоялось заседание оргкомитета XXIV Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», на котором подвели итоги заявочной кампании по основным программам кинофорума. Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, для участия в конкурсе поступило 630 работ из 39 стран мира.
Детско-юношеская программа «Твое кино» в этом году представлена фильмами из 11 стран. В состав экспертного жюри войдут сами дети — по итогам специального конкурса они будут отобраны среди активных участников «Движения первых».
По словам главы региона, для юных югорчан в рамках программы «Духа огня» пройдут традиционные кинопоказы. Фильмы представят в Ханты-Мансийске, Белоярском и Нефтеюганске.
«У ребят будет возможность не только познакомиться с мировым кино, но и пообщаться с режиссерами и актерами», — отметил Руслан Кухарук.
Также сегодня утверждена визуальная концепция кинофестиваля.
«Детально обсудили деловую и образовательную программы. Ежегодно фестиваль становится настоящей творческой лабораторией и точкой роста для нашей талантливой молодежи. В мероприятиях и мастер-классах участвуют представители художественных коллективов, учащиеся школ, вузов и колледжей Югры», — отметил Руслан Кухарук, подчеркнув, что кинофестиваль при поддержке компании «Газпром нефть» давно стал неотъемлемой частью культурной жизни нашего округа, местом встречи талантов и площадкой для межнационального диалога.