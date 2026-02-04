Стала известна дата регистрации в школу предпринимательства «Традиции в деле»
Организаторы объявили дату начала регистрации в Школу предпринимательства для представителей коренных малочисленных народов Севера. Старт регистрации назначили на 6 февраля, с 10 утра по московскому времени.
А пока в телеграм-канале «Традиции в деле» запустили предстартовый марафон «Открывай свою возможность» и будущим участникам школы представили трекеров-наставников, которые будут поддерживать подопечных на всех этапах — от первого наброска до презентации бизнес-проектов и поддержки после курса.
«Всегда мечтала открыть свое дело. Мне кажется, работа с опытным наставником поможет мне хорошенько продумать идею. Так я стану на шаг ближе к своей мечте», — откликнулась в комментариях к сообщению Мария Пачганова.
Организаторы проекта продемонстрировали, как будет выстроена личная траектория развития в Школе — полный цикл, который был разработан, чтобы задумка о собственном деле не осталась в тетради, а сделала первые шаги в реальном мире.
«Первая дверь уже открыта! За ней — тот, кто смотрит на традиции своего рода и задаёт себе вопрос: "А что, если это — уже готовое начало дела?" Его история — первый ключ, который мы кладём вам в руку в этом путешествии. Ключ от простой мысли: вы — не одни», — вдохновляют авторы проекта будущих слушателей Школы.