До главных состязаний оленеводов Югры остаётся менее месяца!
Уже полным ходом идёт подготовка к Конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа на Кубок Губернатора Югры.
В Ханты-Мансийске на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко развернётся большой праздник северной культуры.
30 югорских оленеводов будут бороться за звание абсолютного чемпиона. Обладатель главного титула, как среди мужчин, так и среди женщин, получит Кубок Губернатора Югры и ценный приз – снегоход.
География участников конкурса охватывает Белоярский, Берёзовский, Сургутский, Нижневартовский и Ханты-Мансийский районы. В дополнительной конкурсной программе примут участие Нефтеюганский район и город Когалым.
Отметим, что накануне спортивных испытаний, 27 февраля, участникам конкурса предстоит пройти теоретический экзамен по вопросам анатомии, физиологии, зоогигиены северных оленей, а также методов их содержания и разведения. В этот же день состоится встреча с Уполномоченным по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и представителями исполнительной власти, а также пройдёт дополнительная конкурсная программа «Лучшая национальная кухня».
28 февраля состоится самая зрелищная и захватывающая часть конкурса. Мероприятие откроется парадом – шествием праздничных оленьих упряжек, демонстрирующих неповторимую самобытность каждого оленеводческого района Югры. В программе соревнований – метание тынзяна на хорей, гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах за оленьей упряжкой, гонки на охотничьих лыжах («подволоках») с установкой капкана, укладка и перевозка дров, снаряжение и разборка оленьей упряжи.
Болельщики, которые придут в центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, смогут принять участие в дополнительных конкурсных программах – проголосовать за понравившийся чум и лучшего оленевода с помощью мессенджера Max.
Для гостей праздника предусмотрена насыщенная культурно-развлекательная программа: катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки, ярмарка югорских предпринимателей и многое другое.
Церемония открытия Конкурса состоится 28 февраля в 11:00. Вход свободный.