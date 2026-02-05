Зимняя научная школа
Высшая школа гуманитарных наук приглашает учащихся 10-11 классов принять участие в зимней научной школе «Социальное и профессионально-психологическое благополучие личности: актуальные проблемы и решения».
В программе мероприятия обсуждение вопросов междисциплинарного характера: психолого-педагогической теории и практики, конструирование реальности в языке и коммуникации, актуальные социальные практики, а также формирование позитивного имиджа деятельности специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания.
Конкурс проводится очно на базе ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»
Сроки проведения конкурса – 27 февраля 2026 г.
Требования к презентации:
– В презентации рекомендуется использовать Логотип Зимней научной школы:
– Для оформления Презентации следует использовать шрифт Times New Roman;
– размер шрифта для информационного текста 18-22 пункта;
– количество слайдов должно быть не более 10;
– структура презентации:
слайд 1 – титульный слайд (название работы, ФИО автора, ФИО руководителя (при наличии), организация, город)
слайд 2 – актуальность темы, объект и предмет исследования
слайд 3 – цель, гипотеза, задачи исследования
слайд 4 – теоретические подходы, методы и инструменты исследования
слайд 5-8 – содержание исследования
слайд 9 – анализ и практическая значимость достигнутых результатов
слайд 10 – общие выводы – Презентации предоставлять в формате Power Point.
Оценивание конкурсных работ осуществляется в соответствии с разработанными оргкомитетом критериями оценки.
Победители конкурса награждаются дипломами, участники награждаются сертификатами участника.
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69785a8949363923205b4d36
Мероприятие состоится 27 февраля 2026 года, по адресу: ул. Чехова, д.16, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». О возможности участия просим сообщить в срок до 25 февраля 2026 года.
Контактный телефон ответственного лица: +7(982)5-12-46-26, Белова Лариса Андреевна, старший преподаватель высшей школы гуманитарных наук.
