Зимняя научная школа

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают 60 социальных координаторов. Треть из них — 20 человек — ветераны боевых действий и их семьи. Их задача — помогать ветеранам СВО и семьям погибших героев, а не просто следовать инструкциям.