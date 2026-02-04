Молодежь из Сургута присоединится к мероприятиям ко Дню российской науки
Просветительские встречи пройдут с 9 по 14 февраля. Слушателями станут школьники и студенты из разных учебных заведений города. Организатором выступило Российское общество «Знание» совместно с Сургутским государственными педагогическими университетом и Сургутским государственным университетом.
Участников ждет цикл лекций от экспертов из различных сфер деятельности. Первые мероприятия пройдут 9 февраля. С учащимися средней школы №9 встретятся спикеры Общества «Знание», преподаватели СурГПУ. Доцент кафедры филологического образования и журналистики Ирина Усанова расскажет о последних достижениях нашей страны, а старший научный сотрудник кафедры социально-гуманитарного образования Максим Мостовенко прочитает лекцию «Атомный проект СССР».
Цикл лекций продлится до 14 февраля. За это время слушатели узнают о роботизированном аддитивном производстве, мегапрорывах российских ученых, а также услышат истории о животных, которые первыми покорили космос.
Также сургутские студенты примут участие в интеллектуальной викторине, которая посвящена выдающимся научным открытиям России и ученым, внесшим значительный вклад в развитие мировой науки.
Узнать подробнее о мероприятиях и зарегистрироваться на участие можно на сайте Российского общества «Знание».
Отметим, что Российское общество «Знание» по всей стране проводит акцию, приуроченную ко Дню российской науки. Ее участниками становятся школьники, а также студенты колледжей и вузов. Они принимают участие в лекциях и викторинах о достижениях наших ученых, экскурсиях в лаборатории и технопарки, интеллектуальных баттлах, а также во встречах с популяризаторами научной деятельности. Эксперты рассказывают об открытиях соотечественников и современных технологиях.
Кроме того, во всех школах страны состоится профориентационное занятие курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» на тему «Россия умная: наука и технологии». Одним из форматов занятия станет встреча школьников с ректором МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаилом Гординым, которая состоится 6 февраля при поддержке «Знания».
Акция Знание.Наука проходит с 3 по 15 февраля. Провести мероприятие может каждый, воспользовавшись материалами из библиотеки готовых лекций. Общество «Знание» подготовило викторину ко Дню российской науки, а также 25 готовых тематических лекций.