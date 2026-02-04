С начала 2026 года Отделение СФР по ХМАО-Югре назначает единое пособие по новым правилам
С 1 января 2026 года скорректированы правила назначения единого пособия. Одним из ключевых изменений стало требование к минимальному размеру доходов семьи.
Для возникновения права на единое пособие необходимо иметь доход в размере не менее 8 МРОТ за расчётный период для всех трудоспособных членов семьи. В прошлом году он составлял не менее 4 МРОТ. При новом МРОТ (27 093 рубля с 2026 года) эта сумма составляет 216 744 рубля.
При определении необходимого минимального дохода, кроме заработной платы, доходов от предпринимательской и иной деятельности, теперь учитывается также пособие по временной нетрудоспособности.
При этом в доходах теперь не будут учитывать единовременные материальные выплаты, производимые работодателями работникам при рождении или усыновлении ребёнка.
Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчётного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, он является единственным родителем несовершеннолетнего ребёнка или семья многодетная, то заявитель или один член семьи вправе не иметь доход от трудовой деятельности. Совокупный период таких оснований должен составлять 10 и более месяцев расчётного периода. С января этого года уважительной причиной наличия доходов менее 8 МРОТ также является получение пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности (не менее 10 месяцев). С полным перечнем уважительных причин можно ознакомиться на сайте Социального фонда России (гиперссылка: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/semyam_s_detmi/edinoe_posobie/ocenka/ .
Кроме того, с 1 марта корректируется порядок учёта алиментов. Теперь вместо привычных размеров алиментных платежей на детей по МРОТ они будут исчисляться исходя из размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по Югре.
Если заявителем не получено судебное решение или судебный приказ об уплате алиментов, то при определении права на единое пособие алименты будут учитываться в следующих размерах: на одного ребёнка – четверть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на двух детей – треть среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе; на трёх и более детей – половина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе.
Если же алименты установлены судом, то так же, как и сейчас, в доход семьи будут засчитываться только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.
Подать заявление можно через портал «Госуслуги», клиентскую службу регионального Отделения фонда России или МФЦ. Пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых необходимо подавать новое заявление.
За 2025 год Отделение СФР по ХМАО-Югре назначило единое пособие родителям более 138 тысяч детей и более 5 тысячам беременным женщинам.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Вся актуальная информация — в наших официальных аккаунтах:
ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм, Макс