Художников Ханты-Мансийского автономного округа Музей Победы пригласил к участию в творческом конкурсе
Жителей Ханты-Мансийского автономного округа пригласили к участию в III Международном открытом конкурсе «Вернисаж Победы, который проводит Музей Победы. Творческое состязание для профессиональных художников приурочено к Году единства народов России.
«В этом году темой традиционного творческого конкурса музея на Поклонной горе станет «Победа в единстве». Через искусство – живопись, графику и скульптуру, художникам предлагается создаться произведения, демонстрирующие единство нации, ценность общей истории, силу духа всех народов и национальностей нашего государства и их вклад в Победу в Великой Отечественной войне», - отметили в Музее Победы.
Участниками конкурса могут стать профессиональные художники и студенты российских художественных высших учебных заведений и училищ. Творческое состязание проводится в трех номинациях: живопись, графика, скульптура. Работы могут быть выполнены в любой технике и формате. Экспертное жюри будет оценивать художественный уровень, оригинальность идеи, техническое мастерство и соответствие теме.
По итогам конкурса ко Дню Победы в музее на Поклонной горе в Москве пройдет масштабная художественная выставка, где будут представлены лучшие работы художников и скульпторов.
Работы будут приниматься до 31 марта 2026 года в цифровом формате. Подробнее на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/iii-mezhdunarodnyy-otkrytyy-konkurs-vernisazh-pobedy/