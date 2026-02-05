В Югре 60 социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» помогают ветеранам СВО и их семьям
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре работают 60 социальных координаторов. Треть из них — 20 человек — ветераны боевых действий и их семьи. Их задача — помогать ветеранам СВО и семьям погибших героев, а не просто следовать инструкциям.
Координаторы действуют как «одно окно»: решают юридические и психологические вопросы, помогают с оформлением выплат, льгот и удостоверений, а также с получением медицинской помощи и средств реабилитации. Фонд также занимается трудоустройством и переобучением ветеранов, привлекает их к спорту и патриотическому воспитанию молодежи.
Елена Горина, мать действующего военнослужащего, особенно близко воспринимает каждую историю ветерана. Её старший сын на передовой.
«К нам приходят со своей болью, и для нас нет одинаковых случаев. Мы называем подопечных «ребята». Наша работа строится не на жалости, а на желании максимально помочь, чтобы человек понимал: он не останется один на один со своими проблемами», — говорит Елена Горина.
Сегодня под опекой фонда находится более 8 тысяч югорчан. В центре этой системы — люди, для которых помощь стала личным делом.
Жанна Иванчина, бывший руководитель психологической помощи, успешно сочетает свой опыт с юридическими вопросами.
«Сегодня в фонде налажена система, я чувствую свою нужность. Важно донести до людей, чтобы они понимали: от нашей сплоченности зависит будущее наших детей. Мы меняемся сами, и меняется общество вокруг нас», - рассказала Жанна Иванчина.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу Президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты фонда помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении, трудоустройстве, юридической поддержке, адаптации жилья под нужды инвалидов и обеспечении долговременного ухода. Фонд возглавляет Анна Цивилева, статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ. Филиалы фонда работают во всех регионах России.
«Наш филиал — это сплав материнской заботы, отцовской мудрости и ветеранского братства, — подчеркивает руководитель регионального филиала фонда Игорь Илык. — Елена Горина, Жанна Иванчина, Елена Смирнова — это лишь три имени из десятков наших преданных делу сотрудников. Мы создаем не просто систему помощи, а неразрывную цепь поддержки, обеспечивая нашим героям надежный тыл».