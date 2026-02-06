Ханты-Мансийский автономный округ присоединился к рекорду России на Слете послов гостеприимства
Представители 64 регионов страны приняли участие в установлении рекорда России, который был зафиксирован в рамках Слета послов гостеприимства «Единство народов России» в Смоленске. Выпускники проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – от Калининграда до Сахалина – одновременно исполнили знаменитую песню «Катюша», создав живой символ сплоченности страны. Ханты-Мансийский автономный округ на Слете представил посол гостеприимства региона, генеральный менеджер гостиницы Cosmos Smart Kogalym Даниил Смирнов.
В Слете «Единство народов России» приняли участие представители администрации городов, блогеры, туроператоры, активные участники сообществ проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей», в том числе выпускники и эксперты проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ», которые через культуру, традиции и современные форматы рассказывают о регионах России.
«Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создает не только образовательные программы и конкурсы, но и сильные профессиональные сообщества. Мастера и послы гостеприимства – это талантливые, неравнодушные и увлеченные люди, которые по всей нашей огромной стране дарят своим гостям тепло, раскрывают характер регионов и вдохновляют путешествовать по России. На Слете в Смоленске они представили свои субъекты так, как умеют только те, кто искренне любит свое дело и свою землю. Отдельные слова благодарности – музею «Смоленская крепость», «Мастерской гостеприимства», а также участникам и экспертам проектов Президентской платформы за идею, масштаб и реализацию этого события. Такие инициативы – лучший способ увидеть и почувствовать настоящую, многогранную и гостеприимную Россию», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Регистрация рекорда прошла у подножия башни Громовой Смоленской крепостной стены. Под живую музыку фольклорного ансамбля «Карагод» сотрудники и друзья музея в нарядах, отражающих историю Смоленской земли с IX по XX век, а также послы и мастера гостеприимства в национальных костюмах своих регионов сформировали единый хоровод. Выбор произведения был символичным: песня «Катюша» написана на слова Михаила Исаковского, уроженца Смоленской области. Зафиксированный результат подтвердил федеральный арбитр Международного агентства Интеррекорд: Official Excellence и Реестра рекордов России Юрий Черных: это самое массовое одновременное исполнение песни представителями субъектов Российской Федерации.
Ханты-Мансийский автономный округ на Слете послов гостеприимства «Единство народов России» представил генеральный менеджер гостиницы Cosmos Smart Kogalym Даниил Смирнов. Посол гостеприимства региона рассказал о новом туристическом маршруте «По следам Красного дракона», который позволяет гостям из Китая активнее знакомиться с родиной нефти – гостеприимной югорской землей.
«Для меня участие в Слете послов гостеприимства – уникальная возможность рассказать о нашей югорской земле, ее ледяной красоте и горячем гостеприимстве. Высокие технологии нефтедобычи здесь тесно переплелись с традициями коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси. Я благодарен проекту «Мастера гостеприимства» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за тот уникальный опыт радушия, синергию лучших практик разных регионов нашей необъятной страны», – поделился участник Слета послов гостеприимства «Единство народов России» из Ханты-Мансийского автономного округа Даниил Смирнов.
Программа Слета продолжилась Парадом регионов России: смоленская молодежь сопровождала делегацию с флагами всех субъектов-участников от башни Громовой до площади Ленина. На главной сцене города каждая команда представила визитную карточку своего региона, рассказав о его уникальной идентичности и туристической привлекательности.
Слет послов гостеприимства «Единство народов России» стал одним из ключевых событий Года единства народов России и заложил основу для дальнейшего сотрудничества регионов, профессиональных сообществ и туристической индустрии.
Организатором национального рекорда, который был зафиксирован в рамках Слета послов гостеприимства, приуроченного к Году единства народов России, выступил Музей «Смоленская крепость». Соорганизатором события стала АНО «Мастерская гостеприимства» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Правительства Смоленской области и Центра развития туризма Смоленской области.