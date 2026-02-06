Около 2 тысяч человек примут участие в главном забеге Всероссийской гонки «Лыжня России» в Югре
В Югре идет подготовка к проведению самого массового лыжного забега страны «Лыжня России». Мероприятие пройдет в различных муниципалитетах округа через неделю, 14 февраля.
В этот день на трассы по всей стране выйдут тысячи участников. Найти свой населённый пункт и пройти регистрацию можно через портал «Госуслуги».
Центральный старт в Югре по традиции пройдет в окружной столице старты на трассе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко. Ожидается участие около двух тысяч любителей лыжного спорта. Регистрация участников массового забега, заполнение карточек участников, выдача нагрудных номеров и сувенирной продукции будет организована с 10 до 12 часов.
В это время пройдут спортивные забеги лыжников различных возрастов на дистанции от 1,5 до 5 километров. В том числе будут организованы гонки для ветеранов среди женщин и мужчин на 2 и 3 км соответственно.
Торжественное открытие спортивного праздника состоится в 12:30. Сразу после него пройдет еще одно традиционное мероприятие — этнозабег на камусных лыжах-подволоках. Планируется участие 20 человек из трех муниципальных образований: Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.
Главным событием дня станет массовый забег, на который могут заявиться все желающие в возрасте от трех лет и старше. Им предстоит преодолеть дистанцию в один километр. Начало в 13 часов. Затем состоится церемония награждения победителей и призеров всех состязаний.