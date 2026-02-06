Выставка – орнамент «Соболь»
6 февраля в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» состоялось открытие очередной выставки «След и изображение в орнаментальной системе. Традиционный узор «соболь».
Как отмечает автор выставки Ирина Степановна: «Это продолжение разговора, начатого на предыдущей выставке, где говорили о зооморфных орнаментах обских угров, а теперь представлена более узкая тема, посвящённая орнаменту «Соболь». Это популярный орнамент, который используется практически на всей территории проживания обских угров». Соболь – лесной зверёк, обладающий ценным промысловым мехом, – вдохновил угорских мастериц на создание множества узоров. Он тесно связан с миром духов, выступая тотемным существом и ипостасью богини-хранительницы Казымской земли. Шкурка соболя считается лучшим подношением богине Касум-ими.
Этот орнамент угорские мастерицы применяют в меховых изделиях – таких как женские шубы и рукодельные сумки; орнаментируют мужскую и женскую одежду из ткани; орнамент наносят на обувь из ровдуги; орнаментируют изделия из сукна и на берестяных изделиях.
При оформлении экспозиции специалисты опирались на труды угорского исследователя и этнографа Т.А. Молдановой, а также на альбом мансийских орнаментов П.Е. Шешкина.
Экспозиция полностью состоит из предметов фондов музея «Торум Маа».
Наталья Краснопеева