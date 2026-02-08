- Русский
- Хантыйский
Этно-опера «ХОРей»
В Ханты-Мансийском автономном округе − Югре ведётся активная подготовка к постановке этно-оперы «ХОРей», основанной на мотивах обско-угорской мифологии. Проект стал победителем грантового конкурса губернатора Ханты-Мансийского автономного округа − Югры «Конкурс культуры 2025». Авторами проекта выступили солисты концертно-театрального центра «Югра-Классик»: Ангелина Безрукова, Екатерина Бурцева и Елена Коземиренко.
Название оперы связано с хореем − длинным шестом для управления оленьей упряжкой.
Постановка этно-оперы «ХОРей», реализуемая творческими силами Югры, будет представлять собой семь музыкальных картин, каждая из которых откроет зрителю космогонический мир, традиции и обычаи коренных народов округа. Перед зрителями развернётся космогоническая картина первотворения, когда боги создают мир и всех живых существ, когда по первозданной земле начинают своё движение все великие реки. В эти сказочные времена начинается путешествие к Великому мировому древу. ХОРей − ось Мироздания: он пронзает нижний, средний и верхний миры, сплетая между собой судьбы богов, бесстрашных героев, первых людей и всего сущего.
Картины будут включать как сольные и дуэтные сцены, ансамбли, так и хоровые и балетные номера. Премьера оперы будет представлена зрителям в Большом концертном зале концертно-театрального центра «Югра-Классик» (г. Ханты-Мансийск) в феврале 2027 года.
Проект даст возможность взглянуть на этот жанр с новой стороны − как на искусство, способное актуализировать историю и традицию, объединив лучшие достижения высокого профессионального искусства и традиции обских угров.
Консультантами по традициям коренных народов округа выступают Татьяна Молданова и Тимофей Молданов.
Пётр Молданов