Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил ученых с Днем российской науки
8 февраля в России отмечают День российской науки. В этот день в 1724 году была основана Петербургская академия наук. Глава региона Руслан Кухарук поздравил ученых, исследователей, преподавателей и всех, кто посвятил свою жизнь науке, в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что наука является основой прогресса, источником новых знаний и двигателем развития общества.
«Гордость нашего региона – талантливые и преданные своему делу ученые. В Югре трудятся более 170 докторов наук и около 800 кандидатов наук. Их исследования охватывают 57 направлений», – отметил Руслан Кухарук.
Губернатор добавил, что их работа вносит значительный вклад в укрепление научного потенциала региона и страны, а также в развитие нефтегазовой отрасли, которая является ключевой для Югры.
«Выражаю искреннюю благодарность всем представителям научного сообщества Югры за труд, целеустремленность и верность избранному пути. Желаю плодотворной работы, успешных проектов и вдохновения», — добавил глава региона.