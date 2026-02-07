Югра расширила сеть «IT-стойбищ» на родовых угодьях коренных малочисленных народов Севера
Власти Югры создали точки доступа к интернету для представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на большинстве удаленных родовых угодий. В 2025 году в регионе заработали семь новых «IT-стойбищ», а общий охват проекта за все время реализации превысил 3,7 тыс. человек. До 2029 года планируется запуск еще около шести точек доступа, сообщили ТАСС в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.
Югра остается единственным регионом России, где с 2018 года «IT-стойбища» создаются непосредственно на родовых угодьях коренных народов Севера. Проект дает возможность жителям, ведущим кочевой образ жизни и занимающимся традиционными промыслами, пользоваться интернетом и получать государственные и муниципальные услуги онлайн. Из-за значительной удаленности от населенных пунктов — до 100 км — на этих территориях ранее отсутствовал доступ к госуслугам, а также были ограничены возможности в сферах здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства. Кроме того, благодаря проекту в регионе организовано дистанционное обучение детей коренных народов. Всего в Югре насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, где проживает около 5 тыс. человек.
«На подавляющем большинстве стойбищ, попадающих под критерии, уже установлены точки доступа к сети Интернет. Общий охват проекта на конец 2025 года составил 3 713 человек, проживающих на 182 территориях традиционного природопользования (95 "IT-стойбищ"), что составляет порядка 73 % коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Всего в 2025 году установлено семь точек доступа к интернету на пяти территориях традиционного природопользования», — сообщили в департаменте.
В ведомстве добавили, что в 2026 – 2028 годах планируется вводить в эксплуатацию до двух «IT-стойбищ» ежегодно. Как отметил заместитель губернатора Югры, директор департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин, жители удаленных территорий положительно оценивают проект, поскольку он позволяет обучаться онлайн, пользоваться телемедициной и поддерживать связь с родственниками.
«На базе “IT-стойбищ” появился и другой проект — “Стойбищная школа-сад”, который позволяет дистанционно обучать детей коренных народов школьной программе прямо на родовых угодьях. Сейчас таким образом получают знания 45 детей в возрасте от 3 до 7 лет из 32 семей. Кроме того, высокий спрос у коренного населения вызвали онлайн-площадки по продаже дикоросов и других национальных продуктов», — добавил он.