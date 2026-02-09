В Югре состоялся учебно-методический сбор руководителей филиалов вневедомственной охраны Росгвардии
В Ханты-Мансийске завершился учебно-методический сбор с начальниками филиалов ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». На протяжении нескольких дней руководители обменивались опытом по вопросам организации служебно-боевой деятельности.
Учебно-методический сбор открыли начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков и начальник Управления вневедомственной охраны по ХМАО – Югре подполковник полиции Николай Горбатенко.
В приветственной речи к участникам сбора начальник теруправления полковник полиции Евгений Симаков отметил, что в рамках взаимодействия с территориальными подразделениями правоохранительных органов региона вневедомственной охраной Росгвардии по Югре внесен значительный вклад в поддержание общественного порядка в автономном округе. Ведущими задачами остаются: повышение надежности защиты имущества собственников и обеспечение безопасности граждан.
Начальник Управления вневедомственной охраны по ХМАО – Югре подполковник полиции Николай Горбатенко сказал, что в 2025 году по результатам служебно-боевой деятельности Управление вневедомственной охраны по ХМАО – Югре заняло третье место. Среди регионов Уральского округа.
В 2025 году нарядами групп задержания предотвращено около 700
попыток краж и хищения охраняемого имущества, по подозрению в
совершении различного рода правонарушений задержано более 3000 нарушителей, а также 55 лиц, находившихся в официальном розыске.
Руководитель регионального Управления вневедомственной охраны выразил благодарность нарядам групп задержания, которые действовали оперативно и грамотно как в повседневной служебной деятельности, так и в нештатных ситуациях – Нефтеюганского межмуниципального отдела вневедомственной охраны – при задержании подозреваемого в нанесении ножевого ранения, Когалымского МОВО – при поиске пропавшего человека, Няганьского отдела вневедомственной охраны – при задержании подозреваемого в совершении серии краж из торгового центра, Ханты-Мансийского отдела – при розыске и задержании правонарушителя, устроившего дебош в торговой точке.
В ходе сборов с личным составом проведены занятия по организации профессиональной служебной и физической подготовки, подбору специалистов для прохождения службы, участию специалистов в обследованиях объектов различной ведомственной принадлежности и другие.
В завершение мероприятия начальник теруправления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также поздравил руководителей филиалов, достигших наиболее высоких показателей деятельности по итогам 2025 года.
Дипломами были награждены руководители подразделений вневедомственной охраны по городу Когалыму (3 место) – старшему лейтенанту полиции Ивану Пузикову, по городу Ханты-Мансийску (2 место) – капитану полиции Дмитрию Сусленкову. Диплом за 1 место и переходящий кубок вручен начальнику МОВО по г. Сургуту подполковнику полиции Виталию Коба.
Лучшие сотрудники вневедомственной охраны были отмечены почетными грамотами и дипломами, а также им были вручены погоны в связи с присвоением им очередных специальных званий.
