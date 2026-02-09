С 1 февраля Отделение СФР по ХМАО-Югре проиндексировало социальные и страховые выплаты на 5,6%
С 1 февраля Отделение СФР по ХМАО-Югре проиндексировало на 5,6% ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, ряд социальных пособий семьям с детьми, а также страховые выплаты пострадавшим на производстве. Размер повышения определён Постановлением Правительства на основании данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.
Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают более 97 тысяч жителей Югры. В их числе люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие радиационных аварий, и другие северяне, пользующиеся правом на федеральные льготы. Для каждой категории получателей устанавливается свой размер ЕДВ, который ежегодно индексируется с 1 февраля.
Вместе с ежемесячной денежной выплатой Отделение СФР по ХМАО-Югре проиндексировало стоимость набора социальных услуг. Теперь она составляет 1 825,25 рублей. По умолчанию набор соцуслуг предоставляется федеральным льготникам в натуральной форме, то есть в виде льгот. По желанию способ его получения можно полностью или частично поменять на денежный эквивалент.
Так же с февраля на 5,6% повышены выплаты семьям с детьми. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей Югры теперь составляет 16 004,46 рублей. В этом же размере выплату получают и неработающие родители, которые ухаживают за детьми до 1,5 лет. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка после увеличения назначается в сумме 42 675,68 рублей.
Повышение также касается родителей, ухаживающих за детьми-инвалидами. Благодаря изменениям, внесённым в закон, эта выплата с прошлого года начала индексироваться. Начиная с февраля 2026 года, с учётом районного коэффициента, она увеличилась до 17 344,80 рублей.
Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 1 февраля также увеличены на 5,6%. Сумма страховой выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от среднего заработка пострадавшего и степени утраты им профессиональной трудоспособности.
Все повышения Отделение СФР по ХМАО-Югре провело беззаявительно, поэтому северянам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
Отделение СФР по ХМАО-Югре