Вниманию граждан и работодателей! В Югре с 01 января 2026 года вырос МРОТ
Федеральным законом от 28.11.2025 г. № 429-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) с 1 января 2026 года установлен в сумме 27 093 рублей в месяц.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ и согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 года № 38-П1 работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на МРОТ начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – процентная надбавка).
В этой связи, с 1 января 2026 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре месячная заработная плата работника, при условии, что он полностью отработал за этот период норму рабочего времени и выполнил нормы труда (трудовые обязанности) составляет не менее величины (величина зависит от установленного в организации размера районного коэффициента и процентной надбавки работника):
от 40 640 рублей (с районным коэффициентом 1,5 и процентной надбавкой - 0%) до 59 605 рублей (с районным коэффициентом 1,7 и процентной надбавкой - 50%), в организациях на территории г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
Просим работодателей учитывать данную информацию при начислении заработной платы и при размещении вакансий на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
Территориальный центр занятости населения по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району