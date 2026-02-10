Вниманию граждан и работодателей! В Югре с 01 января 2026 года вырос МРОТ

Федеральным законом от 28.11.2025 г. № 429-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда (далее – МРОТ) с 1 января 2026 года установлен в сумме 27 093 рублей в месяц.