Музей геологии, нефти и газа подвёл итоги Фестиваля технической мысли «Кибермузей»
8 февраля 2025 года в Музее геологии, нефти и газа успешно прошел третий ежегодный Фестиваль технической мысли «Кибермузей», приуроченный ко Дню российской науки. Мероприятие посетили почти 350 человек. Формат бесплатного семейного праздника (при условии оплаты входного билета в музей) позволил вовлечь в научно-техническое творчество гостей всех возрастов.
Каждый год для Фестиваля выбирается новая концепция, позволяющая соответствовать современным популярным направлениям и веяниям, чтобы оригинально представить экспонаты и локации технического музея.
В этом году концепция фестиваля объединила футуристические технологии и элементы традиционной русской культуры (стиль «деревенский киберпанк»), предложив посетителям совершить виртуальное путешествие в условный 2226 год и стать жителями российского кибербудущего.
Программа фестиваля была выстроена вокруг иммерсивного квеста. Получив на входе «Карту кибер-гостя», посетители исследовали восемь тематических локаций. При прохождении уникальных активностей каждой из площадок в карту ставилась отметка в виде наклейки.
На площадке «Сибириус» гости осваивали моделирование 3D-ручками и управление виртуальными беспилотниками. Локация «Нейроморье» позволила создать цифровые фотографии с помощью моментальных снимков и нейросетей, а также отгадать зашифрованную в картинке от нейросети пословицу.
В «Кибертреке» проходили соревнования по робо-сумо, гонки на радиоуправляемых машинах (при участии представителей городского RC-сообщества) и выставка напечатанных на 3D-принтере моделей (мастер Рамиль Юлдашев из Окружного Дома Народного Творчества).
Творческие мастер-классы были организованы на площадках «Кванто-Мансийск», где создавали архитектурные макеты будущего, и «Экоюганск» (от АО «Югра-Экология»), посвященной экологическим технологиям и переработке материалов: «Сбор добрых крышечек» и самостоятельное создание значка.
В зоне «Опытово» демонстрировались физические и химические эксперименты и проходило изучение микромира, а в «Робополье» посетители собирали конструктор «Электрознаток», отправлялись в виртуальную реальность с фильмом «Электроэнергетика России», делали маски роботов и печатали робо-фигурки с помощью 3D-печати.
Главной сценой стал атриум музея: локация «Завалинка 2.0»: профессиональный ведущий Станислав Васильев, встреча с молодыми учеными (Дмитрий Корнеев, Ильнур Гареев, Екатерина Косаренко), научный стендап и концертный номер творческого коллектива в русском народном стиле (коллектив «Арт-студия «Веселая семейка» и юная солистка Мария Осипова из детского сада N15 «Страна чудес»).
Музей геологии, нефти и газа выражает благодарность всем гостям фестиваля за проявленный интерес и активное участие. Особое внимание организаторов привлек высокий уровень вовлеченности подростковой аудитории, что подтвердило востребованность интерактивных форматов популяризации науки и технологий.
Отдельная признательность партнерам мероприятия: Мастерской талантов «Сибириус», Центру «КодоХод», АО «Югра-Экология», Окружному Дому Народного Творчества, детскому саду N15 «Страна чудес», Якубенок Максиму (аниматору в костюме робота) и преподавателю физики Татьяне Кондыгиной за неоценимый вклад в организацию и проведение праздника.