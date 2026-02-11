Хранительница традиций народа манси
10 февраля в г. Ханты-Мансийске, в библиотеке №4, состоялась очередная встреча с интересным человеком Татьяной Ермиловной Тарасовой (Сангилевой).
Как отметила заведующая краеведческим отделом библиотеки Алла Иштимирова-Посохова, проект «Обь/чай» в народе называют самым востребованным.
Гостья встречи Татьяна Ермиловна Тарасова – признанный мастер декоративно-прикладного искусства, носитель традиционной культуры и языка северных манси из города Белоярского.
Татьяна Ермиловна – представительница древнего мансийского рода Сангилевых. Она родилась и выросла в д. Кимкьясуе Берёзовского района. Своё мастерство унаследовала от матери – талантливой мастерицы Марии Дмитриевны Сангилевой (Сайнаховой).
Татьяна Ермиловна – участница многих фестивалей и конкурсов, направленных на сохранение и популяризацию культуры коренных народов Севера. Её работы из бересты, бисера, меха и рыбьей кожи представляются на выставках и пользуются большим спросом у жителей округа. Она также принимает участие в научно-практических семинарах, проходящих в регионе. На одном из таких семинаров по изготовлению бисерных изделий в этнографическом музеем под открытым небом «Торум Маа» выступала в качестве мастера-наставника.
Помимо этого, сегодня Татьяна Ермиловна прекрасно прочла стихи самобытной мансийской поэтессы Марии Тихоновны Двиняниновой на родном языке.
Встреча прошла интересно и душевно.
Наталья Краснопеева