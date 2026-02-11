В Югре реализуют комплекс мер поддержки для прироста поголовья северных оленей
Развитие оленеводства в Югре в последнее время сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, которые отрасли предстоит преодолеть при поддержке и взаимодействии правительства округа, профильных ведомств, ведущих хозяйств и самих оленеводов.
Как отметил заместитель директора департамента промышленности Югры Алексей Зорин, в решении существующих проблем требуется комплексный подход. Одна из них – резкое сокращение поголовья оленей в округе, обусловленное неблагоприятными погодными условиями и ростом числа случаев нападения хищников на стада.
«Также есть проблемы с кормовой базой. Основной корм для северных оленей, как известно, – ягель. Недостаток территорий для выпаса приводит к необходимости перегона стада в районы Ямало-Ненецкого автономного округа», – отметил Алексей Зорин.
Также на развитие этого вида деятельности негативно влияли сложности с переработкой продукции, отсутствие современных перерабатывающих производств и цехов убоя северного оленя, дефицит квалифицированных кадров и цифровых компетенций. Чтобы обеспечить устойчивое развитие северного оленеводства, в округе реализуется ряд мер государственной поддержки.
«Для улучшения условий деятельности оленеводов в 2025 году правительством автономного округа утвержден новый порядок предоставления субсидий на развитие северного оленеводства. Согласно этому порядку, средства предоставляются на обеспечение затрат по расчетной ставке 4200 рублей на содержание одной головы оленей. Общий объем средств в минувшем году составил порядка 38 миллионов», - сообщил заместитель главы деппрома Югры.
Полученные субсидии оленеводческие компании могут тратить на оплату труда работников, ветеринарное обслуживание, приобретение ГСМ, запчастей и расходников для ремонта техники и оборудования, а также на ремонт чума. В прошлом году в соответствии с поручением губернатора в Саранпаульской и Казымской оленеводческих компаниях увеличена заработная плата оленеводов. В среднем она составила около 80 тысяч рублей.
Оказываются и другие меры государственной поддержки в рамках полномочий смежных департаментов. Для улучшения хозяйственной деятельности оленеводческих компаний в 2024 году реализованы меры по материально-техническому переоснащению предприятий, находящихся в государственной собственности.
Так, Казымская оленеводческая компания приобрела комбикормовое, холодильное и прочее оборудование, четыре снегохода, модульной пункт по убою северных оленей, установленный в поселке Сосновка Белоярского района. Пункт зарегистрирован в Федеральной государственной информационной системе «Цербер» и начнёт работу в первом квартале 2026 года.
Саранпаульская оленеводческая компания также приобрела модульный комплекс по убою и комплекс по глубокой переработке мяса, снегоболотоход и пять снегоходов.
По соглашению с нефтяными компаниями, для доставки оленеводов на стойбища с помощью вертолётов было выделено 6 млн. В качестве инновационных технологий рассматривается возможность использования GPS-ошейников на альфа-самцах и альфа-самках для контроля за стадами, приобретения и использования дронов для пересчёта поголовья.
«В двух крупнейших оленеводческих компаниях эта технология уже внедрена. Всем оленям устанавливаются бирки с GPS-навигаторами, чтобы проверить, как наши олени будут перемещаться, а мы будем за ними наблюдать и контролировать», - говорит Алексей Зорин.
На сегодняшний день ушные электронные бирки установлены почти пяти тысячам оленей в трех бригадах. Всего в планах работников Саранпаульской оленеводческой компании промаркировать около 12 тысяч особей. Помимо чипирования, каждое животное обеспечено комплексом ветеринарных мероприятий, который включает вакцинацию против сибирской язвы, обработку от паразитов, диагностику заболеваний. Вся информация оперативно вносится в мобильные устройства и будет интегрирована в федеральную государственную систему «ВетИС».
«Внедрение инновационных технологий, увеличение кормовой базы, развитие рынков сбыта являются ключевыми направлениями для устойчивого экономического роста коренных малочисленных народов Севера. Реализация принятых правительством округа мер позволит не только сохранить, но и нарастить поголовье северных оленей, повысить продуктивность и конкурентоспособность оленеводческих компаний», – подчеркнул замглавы департамента промышленности автономного округа.
Отметим, что в 2025 году поголовье составляло около 29,7 тысячи особей. Сокращение численности оленей в ведущих оленеводческих компаниях за год составило около пяти тысяч.
В правительстве округа отмечают, что необходимы конкретные эффективные решения, которые позволят восстановить поголовье и впоследствии обеспечить стабильную положительную динамику прироста численности стада. Кроме того, важным является вопрос организации сбыта продукции оленеводческих предприятий как на местном, так и на внешних рынках.
Алексей Зорин заметил, что в планах ежегодный прирост поголовья в 2-3 тысячи оленей. Потенциал имеющихся пастбищ на сегодняшний день оценивается в 46 тысяч голов. Также одним из решений по обеспечению стабильности кадров в отрасли станет регулярная индексация заработной платы работников оленеводческих компаний.
Так, в рамках проекта «Товары земли югорской» Саранпаульской оленеводческой компании вручен сертификат соответствия органической продукции, что должно повысить ее востребованность на продовольственном рынке, в том числе за пределами региона.