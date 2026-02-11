ФАС проверит тарифы ЖКУ в Югре
Федеральная антимонопольная служба проверяет тарифы на коммунальные услуги в Югре на предмет экономической обоснованности. Об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства. Речь идет о том, сколько мы платим за электричество, тепло, воду и газ, и насколько эти цифры экономически обоснованы.
Поводом для контроля стали публикации о росте тарифов выше допустимого уровня. Служба напоминает, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 %, в связи с чем и должны были быть скорректированы тарифы. Причем, увеличиться они должны были не на всю ставку, а примерно на 1,7 % .
– Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов, которые утверждаются отдельно, – отмечают в ФАС России.
Поскольку в СМИ и в жалобах граждан начали появляться сообщения о более заметном росте платежей, ФАС организовала проверки в нескольких регионах. Кроме Югры, они затронут ещё Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Кроме того, как сообщается, территориальные органы службы в течение годы проведут отдельные контрольно-надзорные мероприятия в отношении тарифных решений по теплу, водоснабжению и водоотведению.