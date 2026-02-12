Открыт набор в волонтёрский корпус XII Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов»
Запустилась регистрация в волонтёрский корпус XII Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. В этом году он объединит 3 тысячи очных и онлайн участников со всей России на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Подать заявку на участие в качестве волонтёра можно до 5 мая на платформе Добро.рф.
«Волонтёрский корпус "Территории смыслов" объединяет представителей самых разных профессий: заслуженных педагогов, успешных предпринимателей, лидеров молодёжных сообществ. По статистике, 30% добровольцев форума приезжают повторно для того, чтобы вновь стать частью форума, получить новые знания и, конечно, оказаться в кругу единомышленников. Сильное волонтёрское сообщество – это не только результат нашей планомерной работы, но и инструмент достижения одной из целей нацпроекта "Молодёжь и дети", поставленной Президентом нашей страны, – вовлечь 45% молодых людей в добровольческую и общественную деятельность к 2030 году», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
В 2026 году в состав волонтёрского корпуса «Территории смыслов», который будет работать с 20 июля по 6 августа, войдут 60 лучших добровольцев из регионов России. Они должны иметь российское гражданство, быть старше 18 лет, иметь опыт работы волонтёром на различных мероприятиях не менее двух лет и пройти не менее двух курсов на платформе Добро.рф. Конкурс на место в волонтёрский корпус форума «Территория смыслов» традиционно один из самых высоких. В прошлом году на одну позицию претендовали сразу 13 добровольцев.
Добровольцы, прошедшие отбор, будут обеспечены проживанием, питанием и экипировкой, а также пройдут функционально-компетентное обучение от организаторов форума и будут распределены на группы в зависимости от функций, которые им предстоит выполнять.
«Круг задач волонтёров на форуме будет очень широким: это помощь с аккредитацией участников, с навигацией и составлением графиков, подготовка материалов для соцсетей и СМИ, чем обычно занимаются медиаволонтёры, и многое другое. Команда будет сформирована сильная, потому что конкурс большой и преимущество получат те, кто проходил ранее обучение, имеет опыт работы на больших мероприятиях и реализуют социальные проекты», – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.
Волонтёры программной дирекции обеспечат четкое проведение мероприятий. В их задачи войдет контроль за расписанием, подготовка аудиторий к сессиям, сопровождение экспертов и помощь в организации церемоний.
Волонтёры службы по работе со СМИ займутся медиасопровождением форума. Они будут участвовать в создании контента, а также помогут журналистам ориентироваться на площадке форума.
Волонтёры службы по работе с участниками станут первыми помощниками для прибывших участников. Их роль включает встречу, помощь в решении организационных вопросов и создание комфортной обстановки для всех присутствующих.
Волонтёры службы быстрого реагирования выступят в роли универсальных помощников. В их функции войдет регулирование потоков людей, выдача бейджей, навигационная поддержка и оперативное решение возникающих задач.
«Работа волонтёром помогла мне осознать, как важно быть здесь и сейчас и создавать вокруг себя теплое, доброе пространство. Поскольку я работаю учителем в школе, для меня особенно важно построение гармоничных отношений с детьми, с коллегами, с родителями учеников. Этого можно достигнуть только тогда, когда ты развиваешь навыки конструктивного общения. Эти навыки я совершенствую, находясь на «Территории смыслов». Ведь это – то место, где общение, обмен эмоциями, обмен идеями является одной из ключевых основ форума», – объяснил волонтёр форума «Территория смыслов» 2023, 2024 и 2025 года, учитель высшей квалификационной категории Александр Глухов.
В этом году программа «Территории смыслов» посвящена общественно-политической подготовке молодых лидеров, будущих управленцев и политиков со всей России. Это позволит сформировать актив для поиска ответов на вызовы современности и поспособствует укреплению внутреннего суверенитета страны. Всего запланировано три тематических смены, в которых смогут принять участие россияне от 16 до 35 лет. Для этого необходимо заполнить заявку на платформе ФГАИС «Молодёжь России».