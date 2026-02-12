День оленевода в Казыме Белоярского района пройдет уже в 85-й раз
На 21 февраля запланирован национальный праздник в Белоярском районе.
Торжественное открытие состоится в 11.00 часов, – сообщил глава района Сергей Маненков в своем тг-канале, а также раскрыл другие подробности всеми любимого события:
«Программа мероприятия насыщенная и разнообразная: чествование тружеников, добившихся наибольших показателей в отрасли, ярмарка местных товаропроизводителей, концерты фольклорных коллективов, выставки прикладного искусства, мастер-классы по ремеслам, дегустация блюд национальной кухни».
Но главное, конечно, – гонки на оленьих упряжках, предварительно, их будет 13.
«В рамках праздника планируется проведение региональных соревнований по охотничьему биатлону: национальной борьбе, бросании тынзяна на хорей, прыжках через нарты. Победители в каждом виде соревнований и каждой номинации будут награждаться ценными призами», – сообщил глава Белоярского района.
Он напомнил также, что абсолютным чемпионам – и мужчинам, и женщинам, – будут вручены Кубки победителя 85-й Олимпиады и ценные призы – снегоходы «Буран».