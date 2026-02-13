Путешествие в мир искусства: открытие экспозиции "Северный путь" в музее Владимира Александровича Игошева
В 2001 году в Ханты-Мансийске был открыт музей В.А. Игошева, целью которого стала популяризация его творчества и сохранение культурного наследия. В музее представлены более 40 живописных произведений, а также новые работы, переданные коллекционером в 2022 году.
Помимо живописи, В.А. Игошев был талантливым прозаиком и поэтом, оставив после себя дневники и новеллы о жизни на Севере. В 1996-1997 годах был снят фильм о первой творческой поездке В.А. Игошева на Север, который стал ценным дополнением к его наследию. Любовь Павловна Корнеева передала музею копию этого фильма.
В 1954 году Владимир Александрович получил приглашение посетить Югру. Первое знакомство с северным краем произошло в марте, когда он увидел коренного жителя, едущего на оленьих нартах по снегу. Этот момент стал поворотным в его жизни, поразив его своей естественностью и красочностью. С того момента художник неоднократно приезжал в Югру, создавая уникальный цикл произведений, посвящённых обско-угорским народам.
Художник начал изучать быт, языки и традиции коренных народов, подолгу проживая на стойбищах и в национальных посёлках. Это позволило ему глубоко проникнуться культурой и духом Севера.
Владимир Игошев сочетал точность этнографического исследования с глубоким эмоциональным восприятием, что позволило ему создавать полотна, наполненные чувством близости и уважения к людям Севера.
В своих работах он запечатлел портреты стариков, жанровые сцены повседневной жизни, пейзажи Югры и детские образы, передавая самобытность и красоту северного края.
Владимир Игошев привнёс в советское искусство неповторимый цикл, посвящённый обским уграм, что стало важным этапом в его карьере. Его работы получили широкое признание, а сам художник стал известен как исследователь и мастер, передающий северный дух и характер.
Открытие экспозиции «Северный путь» в музее Владимира Игошева стало настоящим праздником искусства, объединившим почитателей творчества художника и ценителей северной культуры. Экспозиция, дополненная новыми произведениями и редкими материалами, позволяет глубже погрузиться в мир творчества Игошева и ощутить уникальность северного края.
В 2025 году музей отметил 105-летие со дня рождения Владимира Александровича, представив обновлённую экспозицию и новые произведения.
Творческий путь Владимира Александровича Игошева – это история глубокого погружения в культуру и быт северных народов, отражённая в его живописных и литературных произведениях. Его работы, наполненные уважением и любовью к северному краю, продолжают вдохновлять и удивлять зрителей, сохраняя память о художнике и его вкладе в искусство.
Николай Меров