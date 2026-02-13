Врач-кардиолог из ХМАО рассказала, как поддержать здоровье сердца в холодное время года
Холодное время года несет в себе определенные риски для сердечно-сосудистой системы. Резкие перепады температуры и атмосферного давления, длительное пребывание в отапливаемых помещениях могут провоцировать сосудистые спазмы, ухудшая состояние сердца и сосудов. О том, как поддержать здоровье своего «пламенного мотора» зимой, рассказывает заведующая детским кардиологическим отделением, врач-детский кардиолог Нижневартовской окружной клинической детской больницы Наталья Платонова.
«Избегайте переохлаждения и обморожений, одеваясь послойно и выбирая теплую, непродуваемую одежду. Это поможет минимизировать температурный стресс для сосудов», — рекомендует врач.
Следующий важный момент — умеренная физическая активность. По словам Натальи Платоновой, регулярные, даже легкие физические нагрузки (например, утренняя зарядка, пешие прогулки) способствуют укреплению сердечной мышцы и улучшению кровообращения.
Следующее в списке рекомендаций — сбалансированное питание. Вопреки распространенному мнению, зимой не стоит значительно увеличивать потребление жиров. Оптимальным выбором станет диетическое питание, богатое свежими овощами и фруктами, которые обеспечат организм необходимыми витаминами и микроэлементами.
Также важно поддерживать иммунитет и эмоциональное равновесие. Снижение иммунитета и обострение сезонной депрессии также негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Поэтому крайне важно соблюдать предписания врача, придерживаться здорового образа жизни и уделять внимание своему психоэмоциональному состоянию.
«Соблюдение этих простых правил поможет сохранить здоровье сердца и сосудов, обеспечивая комфортное самочувствие на протяжении всей зимы», — резюмирует врач.