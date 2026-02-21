Фестиваль «Язык – душа народа»
В Советском районе завершился фестиваль «Язык – душа народа», приуроченный к Международному дню родного языка. Организатором фестиваля выступила Межпоселенческая библиотека Советского района.
В рамках мероприятия прошли встречи, презентации, лекции, мастер-классы, традиционные игры, выставка фотографий и языковая игра-викторина.
Гостями фестиваля стали представители обско-угорских народов, носители языка, культуры и традиций.
19 февраля заведующий сектором музейных программ и проектов БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» Вячеслав Кондин провёл ряд мероприятий, направленных на популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера. Утром в Зеленоборской библиотеке он представил программу «Сказки Волшебного сундучка», погружающую зрителей в мир народных сказаний. Затем выступил с презентацией проекта «Музей на ладони» и представил сборников стихов о войне «Разбудит нас с тобою май» в Коммунистической библиотеке.
В этот же день заместитель директора газеты «Луима сэрипос» Галина Кондина в городе Советском провела открытый диалог с молодежью в Советском политехническом колледже. На встрече она затронула тему бережного отношения к природе по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
В 2022 году Галина Кондина перевела эту повесть-сказку на мансийский язык, книга получила название «Мань хонкве». Также Галина познакомила ребят с национальными изданиями «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», выпускаемыми на родных языках.
На следующий день заведующая отделом мансийского языка Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлана Динисламова выступила с лекцией «Ностальгия по словам: исследование устаревших мансийских терминов» в Межпоселенческой библиотеке Советского района. Доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела обско-угорских литератур Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Владимир Семенов провел встречу со студентами Советского политехнического колледжа, которая была просвещенна творчеству писательницы Марии Вагатовой (Волдиной).
Вячеслав Кондин продолжил мероприятия в Советской детской библиотеке, организовав программу «Сказки Волшебного сундучка» для младших школьников. После обеда в Центральной библиотеке состоялась презентация проекта «Музей на ладони», предназначенного для старшеклассников и студентов.
Параллельно были организованы мастер-классы, концерты и игры: участники познакомились с традиционными играми коренных народов, приняли участие в выставке фотографий и языковой игре-викторине.
Завершающими событиями стали презентация книги Натальи Крюковой «Среднеобские ханты – это мы», рассказывающей о культуре и быте местных жителей, а также книги Фановой Валентины Геннадьевны «Вселенная талантов», посвящённая памяти художника Геннадия Райшева.
Эти события стали частью обширной культурной программы, объединяющей разные поколения и народы, способствуя сохранению уникальных культурных традиций региона. Подчеркивая значимость родного языка каждого народа. Утратив родной язык, исчезает и данный народ.
Галина Кондина