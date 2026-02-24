21 февраля – Международный день родного языка!
В творческом объединении «Югорский сувенир» прошло мероприятие, посвящённое этой дате. Международный день родного языка, прежде всего, направлен на защиту языков, которые исчезают. И задача эта важная, ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает два языка. В Международный день родного языка все языки признаются равными, поскольку каждый из них уникален.
В России государственным является один язык – русский. Важно помнить, что Россия является многонациональным государством, на территории которого проживает более180 народов, важность этого факта отображена в Конституции РФ. Россия является многонациональным государством, так как более 67 процентов её населения приходится на одну национальность, при этом в официальных документах ООН Россия – многонациональное государство.
Что такое национальная культура? Национальная культура – это национальная память народа, позволяет ему ощутить связь времён и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. «Традиция», «обычай», «обряд» – важнейшие элементы культуры каждого народа, эти слова всем знакомы, вызывают в памяти определённые ассоциации и обычно бывают связаны с воспоминаниями о той, «ушедшей Руси». Благодаря традициям, обычаям и обрядам народы наиболее всего и отличаются один от другого.
У каждого народа есть свой костюм. Есть свои традиционные праздники. На занятии по родному языку в творческом объединении детей погрузили в историю родного края. Отвечали на вопросы викторины «Знаете ли, свой край?», они проявляли свою наблюдательность, сообразительность, умение быстро находить ответы. Девочки занимались рукоделием, изготовили традиционный мансийский оберег. Занятие прошло интересно и увлекательно.
Зоя Мелентьева, Игрим, Берёзовский район