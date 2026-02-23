Югорчане почтили память защитников Отечества
23 февраля югорчане традиционно почтили память героев Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с жителями Ханты-Мансийска возложил цветы к Вечному огню и памятнику «Вечная память воинам Югры».
В церемонии приняли участие ветераны СВО, представители силовых структур, «Юнармии», «Движения Первых», курсанты военно-учебного центра ЮГУ и студенты Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа.
Церемония началась у Вечного огня. Участники прошли по Аллее Славы, где установлены 15 бронзовых бюстов героев-земляков — Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы.
«Цветы у вечного огня и минута молчания в память о тех, кто защищал страну. Важные традиции – способ выразить благодарность и сохранить память. Несмотря на сильнейший мороз жители Югры отдали дань уважения защитникам Отечества, вместе с хантымансийцами возложил цветы к Мемориалу Славы», — написал в своем телеграм-канале глава региона.
Затем память россиян почтили у монумента «Вечная память воинам Югры», посвященного землякам, погибшим в локальных конфликтах.
«23 февраля — один из самых знаковых дней для России. Он символизирует то, что Россия одержала победу в Великой Отечественной войне, что она крепка и сильна духом, — поделился депутат Думы города Ханты-Мансийска VII созыва Андрей Екимов.
