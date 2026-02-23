Руслан Кухарук поздравил югорчан с Днём защитника Отечества
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил земляков с Днём защитника Отечества.
«Уважаемые жители Югры! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Праздником тех, для кого слова "долг", "преданность" и "честь" являются настоящими ориентирами, ведущими по жизни. В этот день мы с благодарностью обращаемся ко всем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни родной страны», — сказал Руслан Кухарук.
Глава региона отметил, что сегодня югорчане с особым уважением вспоминают и говорят «спасибо» ветеранам Великой Отечественной войны, чей подвиг навсегда вписан в историю России. Югра чествует участников локальных конфликтов и военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, чья верность присяге и боевому братству служат для нас примером.
«Сила страны — в преемственности ценностей и традиций. Сегодня доблестное дело служения Родине достойно продолжают участники специальной военной операции. Мы гордимся стойкостью и самоотверженностью, которую каждый день проявляют на фронте герои. Делаем все возможное, чтобы обеспечить бойцам и их семьям надежный тыл. Общие ориентиры, сплочение и единство в очередной раз подтверждают, что настоящий защитник страны — это каждый, кто своим честным трудом создает прочную основу силы Югры и России», — отметил губернатор автономного округа.
В праздничный день Руслан Кухарук пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости духа и веры в общее дело.
«Пусть память о подвигах и единство всегда ведут только вперёд, а заветы поколения победителей и преданность Родине дают силы для преодоления любых преград. С праздником!» — сказал Руслан Кухарук.