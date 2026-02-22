В преддверии дня защитника Отечества из Ханты-Мансийска отправили гуманитарную помощь на СВО
В преддверии Дня защитника Отечества в окружной столице собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза.
В этот раз наши военнослужащие получат автомобиль, мотоциклы, колеса, генераторы, маскировочные сети, коробки с медикаментами для госпиталя. Бойцам на передовой также передали личные посылки от родных и близких.
«Для наших защитников каждая такая весточка из дома – большое подспорье и напоминание о том, что их любят и ждут! Благодарю неравнодушных горожан, добровольцев, команду «Сбор ХМ» за единство, отзывчивость и добрые сердца! Мы вместе, значит, Победа будет за нами!» — написал в своем телеграм-канале глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Ранее мы рассказывали, что на полях регионального форума «Есть результат» в Нижневартовске партийцы отправили 20 тонн гуманитарного груза «за ленточку» и в новые регионы страны. В составе груза – посылки для защитников с одеждой, медикаментами, инструментами, энергетическим и бытовым оборудованием и техникой. Вторая половина фуры – для жителей Макеевки – с продуктами: югорскими консервами и предметами первой необходимости.
