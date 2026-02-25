«Кибербабушки» на страже: в Сургуте стартовал проект о безопасности в интернете для пенсионеров
Первая встреча состоялась на площадке пункта по работе с населением №14. Участниками стали представители старшего поколения, которые хотят повысить цифровую грамотность. Организатором выступило Российское общество «Знание» совместно с молодежным центром «Формат», а также учреждением «Наш город».
Основная цель проекта «Кибербабушки» – научить пожилых людей навыкам безопасного использования интернета и гаджетов, чтобы защитить их от мошенников. Серия тренингов пройдет для активистов Сургутских территориальных общественных самоуправлений, чтобы они, в свою очередь, делились знаниями со своими соседями по микрорайону. Планируется, что занятия будут проходить на протяжении года два раза в месяц в офлайн и онлайн формате.
Первую лекцию о правилах безопасности в киберпространстве провёл лектор Общества «Знание», заведующий молодёжным центром «Формат» Владислав Брылеев. Слушатели узнали о распространенных способах интернет-мошенничества, вредоносных ссылках и способах использования нейросетей для создания дипфейков. Спикер также объяснил причины запрета некоторых платформ и мессенджеров в России, и предостерег от применения VPN.
В практической части встречи волонтеры из кибердружины молодежного центра «Формат» помогли пожилым ученикам настроить безопасность телефонов – установили антивирусы и определители номеров.
Также для всех участников встреч организаторы сформировали общий чат. Там волонтеры и эксперты будут оперативно распространять информацию о новых угрозах – от фишинговых звонков и мошеннических схем до вредоносных приложений и поддельных сайтов. Участники смогут задавать вопросы в реальном времени, делиться своими наблюдениями и получать персональные советы по защите.
«В конечном итоге мы планируем сформировать мощный актив из пожилых киберволонтеров. Мы обучим их выявлять подозрительные истории и публикации в интернете, оперативно сообщать нам о них, а мы, в свою очередь, будем купировать эти угрозы, минимизируя риски для общества», – отметил Владислав Брылеев.
Следующие очные занятия в рамках проекта состоятся 4 и 11 марта. Лекторы разберут когнитивное воздействие и психологические манипуляции, которые используют мошенники, а также поделятся основными схемами обмана в популярных приложениях.
Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.
