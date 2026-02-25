«Кибербабушки» на страже: в Сургуте стартовал проект о безопасности в интернете для пенсионеров

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в марте 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

3 марта 2026 года через банки поступит: