Жители Югры могут прокачать цифровую грамотность
В России до 1 марта 2026 года проходит очередной цикл занятий по цифровой грамотности и кибербезопасности от Благотворительного фонда «Вклад в будущее».
Проект реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». «Цифровой ликбез» помогает детям и взрослым повысить цифровую грамотность и узнать больше о кибербезопасности в сети.
Это серия просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов. Видеоролики для него создают ведущие цифровые компании-лидеры: фонд «Вклад в будущее», VK, СКБ Контур, «Лаборатория Касперского», Авито, Яндекс, «Ростелеком» и другие.
В этом году эксперты фонда «Вклад в будущее» представят три мультипликационных ролика по темам: «Учись честно», «Умная выгода» и «Дропперство: что это и чем опасно», созданный при поддеожке Сбера. К видеороликам прилагаются методические материалы.
Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами.
«Ежегодное участие Фонда в проекте «Цифровой ликбез» подтверждает экспертизу наших коллег не только в вопросах цифровой грамотности и кибербезопасности, но и в методологии обучения этим важным в наше время темам. Мы вместе работаем над созданием уникального образовательного продукта, который способствует формированию компетенций будущего поколения и обеспечивает безопасность пребывания в цифровом мире», – говорит Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».