В.А. Горленко

Ушёл из жизни Валерий Горленко — выдающийся юрист Югры

26.02.2026

Валерий Александрович Горленко – заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, стоявший у истоков становления современного правосудия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

 

Валерий Александрович родился в небольшой мансийской деревушке Люлюкары Берёзовского района Тюменской области, недалеко от Ванзетура в семье переселенцев из Краснодарского края. Дед и родители около 15 лет жили и работали в Люликарах, после рождения Валерия семья переселилась в Берёзово...

 

Валерий Горленко оставил яркий след в истории юстиции Югры.

  • 1982 г.: Член суда ХМАО-Югры
  • 1998 г.: Заместитель Председателя суда
  • 1999-2005 гг.: Исполняющий обязанности Председателя суда
  • 2000 г.: Один из инициаторов введения института мировых судей
  • 2001 г.: Открытие Дома Правосудия
  • 2003 г.: Запуск института присяжных заседателей

 

Заслуги Валерия Александровича отмечены на самом высоком уровне. Среди его наград медаль «За спасение утопающих», медаль «За выдающийся вклад в развитие города Ханты-Мансийска», почётный нагрудный знак Совета судей РФ «За служение правосудию», почётный нагрудный знак «За вклад в развитие законодательства», орден Русской Православной Церкви святого Даниила Московского III степени, благодарность Президента Российской Федерации.

 

Кроме всего прочего, коллег и близких он запомнился своим человеческим достоинством, преданностью делу и поддержкой семьи.

 

Прощаемся с легендарным человеком, чьё имя навсегда войдёт в историю развития права Югры.

 

Подготовила Надежда Вах

