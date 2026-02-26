Ушёл из жизни Валерий Горленко — выдающийся юрист Югры
Валерий Александрович Горленко – заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, стоявший у истоков становления современного правосудия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Валерий Александрович родился в небольшой мансийской деревушке Люлюкары Берёзовского района Тюменской области, недалеко от Ванзетура в семье переселенцев из Краснодарского края. Дед и родители около 15 лет жили и работали в Люликарах, после рождения Валерия семья переселилась в Берёзово...
Валерий Горленко оставил яркий след в истории юстиции Югры.
- 1982 г.: Член суда ХМАО-Югры
- 1998 г.: Заместитель Председателя суда
- 1999-2005 гг.: Исполняющий обязанности Председателя суда
- 2000 г.: Один из инициаторов введения института мировых судей
- 2001 г.: Открытие Дома Правосудия
- 2003 г.: Запуск института присяжных заседателей
Заслуги Валерия Александровича отмечены на самом высоком уровне. Среди его наград медаль «За спасение утопающих», медаль «За выдающийся вклад в развитие города Ханты-Мансийска», почётный нагрудный знак Совета судей РФ «За служение правосудию», почётный нагрудный знак «За вклад в развитие законодательства», орден Русской Православной Церкви святого Даниила Московского III степени, благодарность Президента Российской Федерации.
Кроме всего прочего, коллег и близких он запомнился своим человеческим достоинством, преданностью делу и поддержкой семьи.
Прощаемся с легендарным человеком, чьё имя навсегда войдёт в историю развития права Югры.
Подготовила Надежда Вах