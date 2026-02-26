Югорчан зовут рассказать о героях СВО на творческом конкурсе
В Югре продолжается прием заявок на участие в четвертом Всероссийском патриотическом конкурсе творческих работ «Памяти героев верны!». К состязанию, организованному госфондом «Защитники Отечества», приглашают как профессиональных деятелей искусства, так и любителей. Главная цель проекта — сохранить память о подвигах участников специальной военной операции.
За время существования конкурса его аудитория превысила 10 тысяч человек. В этом году организаторы подготовили 10 различных номинаций. Участники могут представить эссе и рассказы, посвященные мужеству бойцов и единству народа, прислать авторские стихотворения, песни, фотографии или рисунки. Отдельные категории предусмотрены для работ от партнеров конкурса. Принять участие в творческом состязании могут все желающие, включая ветеранов боевых действий, действующих военнослужащих и членов семей погибших защитников.
Как отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, «конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, их мужеству, стойкости, отваге и преданности Родине». По ее словам, сохранение исторической памяти и рассказы о соотечественниках помогают обществу опираться на реальные примеры и формируют ценности, которые объединяют людей. Особенно важно, чтобы дети, подростки и молодежь знали героев страны, гордились наследием победителей и сохраняли эту память на долгие годы.
Патриотическое воспитание молодежи остается одним из ключевых направлений в деятельности фонда. Почти за три года работы «Защитники Отечества» совместно с партнерами провели свыше 43 тысяч патриотических мероприятий, которые охватили более 350 тысяч детей. Активное участие в этой работе принимают ветераны СВО. Фонд привлекает их к проведению уроков мужества и открытых диалогов. В рамках совместного проекта фонда и Российского общества «Знание» «Служу Отечеству!» с подрастающим поколением уже работают более 7,3 тысячи героев.