График выплат пособий и пенсий в марте
Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в марте 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.
3 марта 2026 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;
– пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
5 марта 2026 года – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
6 марта 2026 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.
5, 10, 18, 20 марта 2026 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.
Напомним, региональная социальная доплата к пенсии с января 2026 года выплачивается Отделением СФР по ХМАО-Югре. Выплата за март поступит вместе с пенсией.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.
Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
