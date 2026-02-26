Форма поиска

Для слабовидящих

График выплат пособий и пенсий в марте

26.02.2026

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в марте 2026 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

3 марта 2026 года через банки поступит:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет не работающим родителям;

– пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.

5 марта 2026 года – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

6 марта 2026 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 10, 18, 20 марта 2026 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.

Напомним, региональная социальная доплата к пенсии с января 2026 года выплачивается Отделением СФР по ХМАО-Югре. Выплата за март поступит вместе с пенсией.

Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.

Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счёт утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).

Вся актуальная информация — в нашем официальном аккаунте в Макс

Отделение СФР по ХМАО-Югре

26.02.2026

26.02.2026