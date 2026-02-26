В Сургуте обсудили цифровое будущее и кадровый потенциал родных языков
В Сургуте 24-25 февраля состоялся IV Всероссийский съезд преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие объединило более 500 участников из 28 регионов России – это педагоги-практики, учёные, представители власти и лидеры общественных организаций.
На торжественном открытии выступили заместитель губернатора Югры Елена Майер, начальник Управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков и президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов.
Выступающие подчеркнули символичность даты проведения съезда: 2026 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом единства народов, а Министерством просвещения – Годом дошкольного образования. «Уникальность нашей страны – в единстве её многообразия, – отметили модераторы пленарного заседания. – Россия – дом для 190 народов. Родной язык – это не просто средство общения, это душа народа, его история и живая связь поколений».
Опыт Югры: от «IT-стойбища» до именных стипендий
В своём выступлении заместитель губернатора Югры Елена Майер отметила, что сохранение языка невозможно без создания современной инфраструктуры и экономической мотивации как для педагогов, так и для студентов. Она подробно остановилась на мерах поддержки, реализуемых в автономном округе:
– Развитие нашего округа в огромной степени основано на традициях и знаниях коренных народов Севера – ханты, манси и лесных ненцев, поэтому мы системно работаем над обеспечением комфортных условий жизни в национальных поселениях и сохранением самобытной культуры, – заявила Елена Майер. – С 2024 года с целью стимулирования студентов к выбору родного языка в качестве своей будущей профессии мы ввели новую меру поддержки – студентам очной формы обучения выплачивается стипендия в размере прожиточного минимума – это более 22 тысяч рублей.
Цифровизация как спасение от «языковой уязвимости»
Представитель Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков подчеркнул значимость мероприятия, т.к. съезд зарекомендовал себя в качестве одной из ключевых экспертных площадок федерального уровня, посвящённых обсуждению приоритетных направлений в сфере языковой и образовательной политики страны. В своей речи он акцентировал внимание в плоскость современных технологий: будущее языков коренных народов напрямую зависит от их интеграции в киберпространство.
– Мы живём в эпоху цифровой трансформации. Нам ещё предстоит осмыслить степень влияния цифровизации на сохранение языков, – обратился к аудитории Тимур Цыбиков. – Однако уже сегодня мы можем говорить о том, что будущее языков во многом зависит от их присутствия в киберпространстве. Особенно это касается языков коренных малочисленных народов, которые по объективным причинам более уязвимы к современным вызовам.
Он подчеркнул, что создание мобильных приложений, электронных библиотек и качественных мультимедийных продуктов снижает «порог входа» для молодёжи и помогает преодолевать цифровое неравенство в отдалённых районах.
Тимур Гомбожапович также напомнил, что прошедший год был знаковым с точки зрения стратегического планирования: утверждены новые основы государственной языковой политики, а также новые праздничные даты – День коренных малочисленных народов России (30 апреля) и День языков народов России (8 сентября).
От стратегии – к практике
Работа съезда продолжилась на тематических площадках, где участники детально разобрали конкретные механизмы сохранения языкового многообразия. Участники говорили о том, как интегрировать родной язык и культуру в программы детских садов и школ, а также о развитии этнопрофессиональных компетенций педагогов. Обсуждали эффективные приёмы обучения при использовании цифровых ресурсов и интерактивных форматов.
Педагоги и издатели поднимали вопросы унификации требований к учебникам и создание единого корпуса учебных материалов.
Ученые и практики искали пути поддержки партнерства науки и школы, а также делились опытом организации дистанционных курсов.
Также ключевыми темами стали привлечение молодого поколения к сохранению традиций, укрепление межпоколенческой связи и поддержка семейных сообществ.
Двухдневная работа IV Всероссийского съезда преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока показала: профессиональное сообщество находится в активном поиске инструментов. От общих разговоров о важности сохранения наследия участники перешли к «прикладному» разговору – о грантах на цифровизацию, о новых ставках для наставников, о включении этнокомпонента в федеральные госстандарты.
Главный вывод, который прозвучал на IV Всероссийском съезде преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: язык жив, пока на нём говорят дети, а задача взрослых – создать для этого все условия, от игровой площадки до смартфона.
Людмила Теткина