Фото: ГУ МЧС по Югре

В Югре проверят систему экстренного оповещения населения

27.02.2026

На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры запланирована проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения.

Как сообщили в департаменте региональной безопасности, сирены и радиоточки в городах и посёлках Югры заработают 4 марта 2026 года с 10:30 до 10:44 (местного времени)

Проверка системы оповещения проводится ежегодно в целях ее поддержания в постоянной готовности.

Департамент региональной безопасности Югры просит граждан сохранять спокойствие. Телефон для справок — 112.

