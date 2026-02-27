В Югре проверят систему экстренного оповещения населения
На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры запланирована проверка готовности региональной системы оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения.
Как сообщили в департаменте региональной безопасности, сирены и радиоточки в городах и посёлках Югры заработают 4 марта 2026 года с 10:30 до 10:44 (местного времени)
Проверка системы оповещения проводится ежегодно в целях ее поддержания в постоянной готовности.
Департамент региональной безопасности Югры просит граждан сохранять спокойствие. Телефон для справок — 112.