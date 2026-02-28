Охотникам Югры назвали последние дни сезона и напомнили об отчетах
Осенне-зимний сезон охоты в Югре подходит к финалу. Природнадзор региона предупредил, что с 28 февраля закрывается добыча боровой дичи, копытных и пушных зверей. Официально сезон завершился еще 31 декабря 2025 года, но для разных видов животных действовали свои сроки. Об этом сообщает mvremya.ru.
Теперь охотиться на глухаря, тетерева, рябчика и вальдшнепа уже нельзя. Под запрет попали также кабан, белка, норка, куница, лиса, заяц-беляк и даже рысь. Охота на водоплавающую птицу — уток и гусей — закончилась раньше, и эти сроки уже давно прошли.
В ведомстве обратились к охотникам с напоминанием: после закрытия сезона нужно отчитаться о добыче. Отчеты о количестве и видах добытых животных необходимо направить в те организации, которые выдавали разрешения. На это отводится 20 дней после окончания охоты. Сделать это можно тремя способами: лично прийти в офис, отправить документы курьером или заказным письмом по почте.