Герои на защите Родины: ветеран специальной военной операции поделится опытом с жителями ХМАО – Югры
Просветительское мероприятие состоится 12 марта в онлайн-формате. К участию приглашаются все желающие.
Встречу со слушателями проведет лектор Российского общества «Знание», ветеран СВО, директор школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов Владимир Стерхов. Спикер расскажет о своем участии в специальной военной операции – в 2022 году он добровольно ушёл на фронт, где служил кинологом.
Кроме того, участники встречи узнают о героизме военнослужащих, охраняющих рубежи нашей страны, обсудят становление системы защиты Родины и получат представление о понятиях патриотизма, подвига, мужества, верности Отечеству.
Просветительская встреча приурочена к выходу сборника графических новелл Знание.Герои. В него вошли 15 вдохновляющих историй о Героях СВО, которые проявили себя на фронте и сегодня, после возвращения, продолжают трудиться на благо страны. Новеллы будут представлены в ходе лекции.
Начало: 12:00.
Адрес: онлайн.
Узнать подробную информацию о мероприятии, зарегистрироваться на участие и посмотреть трансляцию можно на сайте Общества «Знание».