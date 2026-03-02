Форма поиска

Герои на защите Родины: ветеран специальной военной операции поделится опытом с жителями ХМАО – Югры

02.03.2026

Просветительское мероприятие состоится 12 марта в онлайн-формате. К участию приглашаются все желающие. 

Встречу со слушателями проведет лектор Российского общества «Знание», ветеран СВО, директор школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов Владимир Стерхов. Спикер расскажет о своем участии в специальной военной операции – в 2022 году он добровольно ушёл на фронт, где служил кинологом. 

Кроме того, участники встречи узнают о героизме военнослужащих, охраняющих рубежи нашей страны, обсудят становление системы защиты Родины и получат представление о понятиях патриотизма, подвига, мужества, верности Отечеству.

Просветительская встреча приурочена к выходу сборника графических новелл Знание.Герои. В него вошли 15 вдохновляющих историй о Героях СВО, которые проявили себя на фронте и сегодня, после возвращения, продолжают трудиться на благо страны. Новеллы будут представлены в ходе лекции. 

Начало: 12:00.

Адрес: онлайн.

Узнать подробную информацию о мероприятии, зарегистрироваться на участие и посмотреть трансляцию можно на сайте Общества «Знание».

