В Югре Росгвардия продолжает обеспечивать безопасность при проведении спортивных мероприятий
Сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре обеспечивают правопорядок и общественную безопасность при проведении спортивных мероприятий в Ханты-Мансийске.
03 марта 2026 года в культурно-развлекательном комплексе «Арена Югра» состоялся матч Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025-2026 годов между командами «Югра» из Ханты-Мансийска и «СКА-ВМФ» из Санкт-Петербурга.
В охране правопорядка задействованы бойцы ОМОН «Стерх» и сотрудники вневедомственной охраны. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв.
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
