8 Марта вспоминаем женщин, которые изменили Югру
В Международный женский день жители Югры выражают благодарность своим землячкам, которые внесли вклад в историю региона и сделали его таким, каким мы знаем его сегодня. О выдающихся югорчанках рассказывает главная концертная площадка региона — «Югра-Классик».
Елена Сагандукова
Первая женщина-педиатр из народа ханты, главный врач детского противотуберкулезного санатория Югры. Избиралась депутатом Верховного Совета СССР и окружного Совета. Отмечена почётными наградами, включая медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и орден «Знак Почёта». 12 декабря 1980 года ей присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».
Анна Конькова («Бабушка Аннэ»)
Мансийская сказительница, писательница и фольклорист. Почётный гражданин Ханты-Мансийска и округа, заслуженный деятель культуры ХМАО. Больше 30 лет работала с детьми в национальных школах и детских садах. Литературным творчеством занялась после выхода на пенсию. Её сказки печатались в газете «Ленинская правда» (ныне «Новости Югры») и сборниках. С 1989 года состояла в Союзе писателей СССР. Её произведения переводились на английский, венгерский, польский и чешский языки.
Мария Волдина (на фото)
Первая хантыйская поэтесса, автор книг о быте и культуре народов Севера. Почётный житель Ханты-Мансийска. Работала учительницей, заведующей интернатом и воспитателем. Многие годы посвятила журналистике, работая в том числе и в газете «Новости Югры». Была литературным работником, заместителем редактора по национальному выпуску и главным редактором окружных газет.
Екатерина Лоншакова
Заслуженный деятель культуры РСФСР, ветеран труда, почётный гражданин Югры. Член общественного совета Сургута и Общественной палаты Югры. В 1985 году стала директором Детской музыкальной школы №1. Создала детские и педагогические хоровые коллективы, фольклорное отделение, которое стало Сургутским колледжем русской культуры им. А.С. Знаменского. Избиралась депутатом Сургутского городского Совета. Организовала и возглавила городское и региональное «Общество русской культуры». По её инициативе проводятся Дни славянской культуры, экспедиции «Славянский ход» и «Пасхальные хоровые ассамблеи».
Екатерина Мухина
Врач-лаборант противотуберкулёзного диспансера Сургута. Депутат окружного и районного Советов, член Президиума Верховного Совета СССР. После окончания медицинского института работала врачом-хирургом, а с 1974 года — врачом-лаборантом. Проводила работу по медицинской помощи коренному населению, выезжала в труднодоступные поселения и выступала с лекциями на родном языке.