«Вы — смысл и душа жизни»: Руслан Кухарук поздравил югорчанок с 8 Марта
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук обратился к женщинам региона с поздравлением в преддверии Международного женского дня. От лица всех мужчин Югры он поблагодарил их за тепло, заботу и ежедневный труд, который делает жизнь в округе лучше.
«Сегодня с особым трепетом и любовью мы говорим вам: спасибо! Именно в вас наша главная сила. Вы создаете уют, превращая дом в крепость, где звучит детский смех и оттаивает душа после любого мороза», — отметил глава региона.
Отдельные слова благодарности губернатор адресовал мамам и бабушкам — первым наставникам и учителям жизни. Руслан Кухарук подчеркнул, что их мудрые советы, уроки доброты и честности остаются с каждым человеком навсегда. Именно они подарили не только жизнь, но и пример, на который стоит равняться.
Губернатор обратил внимание на удивительную способность женщин успевать все: согревать домашний очаг и одновременно созидать будущее региона. Своим талантом, умом и трудом жительницы Югры наравне с мужчинами вносят значимый вклад в развитие округа во всех сферах.
Особые слова признательности прозвучали в адрес тех, кто в условиях специальной военной операции служит надежной опорой и вносит личный вклад в общую Победу. Руслан Кухарук назвал женщин не просто надежной командой по жизни, а ее смыслом и душой.
«Мы гордимся вами, вашей стойкостью и твердостью характера. Мы восхищаемся вашей удивительной способностью созидать и беречь самое дорогое. Спасибо за тепло, которое делает Югру добрым домом для всех нас. С праздником! С Международным женским днем!» — поздравил жительниц округа губернатор.