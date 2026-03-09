Руслан Проводников: «Жизнь всегда дает шанс, важно быть к нему готовым»
В Березово – на родине нашего знаменитого земляка, чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова – открылся спортивный комплекс его имени. Для спортсмена это большая гордость, огромная работа и целая жизнь от задумки до реализации. Мы поговорили с Русланом о его принципах воспитания детей, о том, почему звание чемпиона мира – это ответственность перед земляками и ждать ли югорчанам его появления на ринге.
– Руслан, можно сказать, что с открытием этого спортзала твоя мечта сбылась? Какие ощущения?
– Открытие спортзала – это чудо. Я с детства был мечтателем и верил в чудеса и продолжаю это делать, даже несмотря на то что сегодня мне 42 года. Этот комплекс – доказательство того, что мечты сбываются, если в них верить и работать над ними. Я постоянно об этом говорю как молодежи, так и своим детям. Мечтайте, верьте в чудеса и усердно работайте!
Конечно, когда я только начинал карьеру, не мог и представить, что такой объект удастся воплотить на родине. Это казалось невозможным. Но когда успехи в профессиональном боксе стали расти, обо мне начали говорить не только в Югре и в Березово, но и в стране и даже мире, я подумал, что могу. Когда я стал чемпионом мира, было принято решение о строительстве зала бокса имени Руслана Проводникова. Пусть и через 12–13 лет, но это случилось, и сегодня мы провели здесь первый турнир.
– Все ли сбылось, все ли есть в этом зале и какие возможности он открывает перед юными спортсменами?
– Этот зал оснащен всем, что нужно для того, чтобы полноценно тренироваться, развиваться и показывать высокие спортивные результаты. Для того чтобы стать чемпионом, многого не надо. Самое главное – желание. Но если ребенок сам не хочет, даже в самом суперсовременном столичном зале ничего не добьется и не вырастет в чемпиона. 80% успеха зависит от педагогов и тренеров. Мне повезло в свое время, что я встретил Евгения Алексеевича Вакуева. Но без моего желания и стремления ничего бы не получилось. Очень важно, чтобы тренеры смогли донести до ребят, которые придут в этот зал, что мечты сбываются, если ты сам этого хочешь и готов жертвовать всем ради мечты. Маленькие шаги приводят к таким глобальным вещам.
– Когда ты влюбился в бокс?
– Когда меня привели в секцию бокса, надели на меня перчатки, я зашел в ринг и начал спарринговать с ребятами, я, конечно, их бил. Я простой березовский хулиган. Я физически был очень одарен, потому что рос на улице и был крепким. Мне нравилось драться. Меня очень впечатлило, что я мог делать то, что мне нравится, и мне за это ничего не было. Влюбился в этот вид спорта я окончательно спустя два месяца, когда первый раз поехал на соревнования в поселок Игрим. Там я выиграл, и мне подарили подарок – как сейчас помню, термос. Я был очень удивлен, до сих пор помню те эмоции. Как? За то, что тебе нравится и ты готов делать бесплатно, тебе еще дарят подарки и хвалят, а не ругают! Потому что раньше, когда я много дрался в школе, на улице, из-за этого были постоянные проблемы.
– Сегодня на ринге мы видели твоего старшего сына Ивана. Как ты ему помогаешь, передаешь опыт, поддерживаешь? Как участвуешь в его судьбе как спортсмена?
– Конечно, помогаю, я всегда рядом. Прежде всего, я его воспитываю на собственном примере. Все, что я делаю, – это для них. Чтобы моим детям не было стыдно, и чтобы они равнялись на меня. Чтобы они не видели картинку, где папа лежит на диване и пьет пиво или курит и говорит: ты должен заниматься спортом. Дети нас не слушают – дети на нас смотрят. Поэтому все, что я делаю – бегаю, занимаюсь спортом, веду активный образ жизни, работаю, – для моих детей, у меня их трое, и для тех ребят, которые меня видят.
Я хочу, чтобы мои земляки видели правильный пример. Своим детям я искусственно создаю трудности. Хотя я мог бы им все дать, позволить многое просто так – потому что они мои дети. Но всего, что у меня есть, я добился сам большим трудом, это мои блага, и я их заработал. Поэтому с самого детства я говорю: хотите этим пользоваться – заслужите. Я вам просто так ничего не дам. Все они должны заслужить хорошими действиями и достижениями в зале, в учебе, в школе. Очень важно развиваться всесторонне. Человек должен качать не только мышцы, но и голову и душу. И мне нравится, что эта схема работает: они трудятся. Жизнь – это постоянная ежедневная работа. Даже сегодня я, добившись определенных высот, мог бы ничего не делать, но я продолжаю работать. И эта высота – тоже ответственность, это проверка. Не каждый справится. Добился высоты – иди дальше, продолжай работать, повышай планку. И еще один мой жизненный принцип: оставаться скромным.
– Бокс – это тот вид спорта, где есть победитель, а есть проигравший. Что делать, когда ты проиграл? Как найти в себе силы продолжать работать?
– Все элементарно: выиграл – не задирай нос, проиграл – не вешай нос. Работай, и удача обязательно даст тебе второй шанс. Это сто процентов.
– Несмотря на то что у тебя есть возможность жить в столичных городах, ты остаешься в родном Березово. Мы сегодня убедились, что тебя правда знают лично буквально все мальчишки. Это тоже особая ответственность – быть примером и мотиватором для них?
– Меня здесь все знают. Я хочу, чтобы моя история была для моих земляков примером. Для меня очень важно их не разочаровать, чтобы никому за меня не было стыдно. Когда где-то кто-то говорит мою фамилию, они с гордостью произносят: он наш земляк из Березово. Успех, который я заслужил, – им нужно поделиться. С кем еще, если не с земляками? Поэтому я остаюсь здесь и все, что у меня есть, отдаю своей родине. Сегодня это мой долг.
– Правда, что ты бегаешь каждое утро? Что тебе это дает?
– Бегаю минимум 4–5 дней в неделю. Мне это дает чувство счастья. Когда я своими ногами кручу землю и качаю сердце, во мне рождается счастье, которым я потом делюсь со всеми окружающими и теми, кто со мной соприкасается. В первую очередь с земляками.
– Сейчас в социальных сетях активно анонсируют твой бой с Мэнни Пакьяо в апреле. Югорчане пишут, что будут смотреть и болеть за земляка. Как ты готовишься?
– Я пока не хочу обольщаться, есть разные бюрократические препятствия, но, если этот бой состоится, это будет не только для моих земляков, но и для всех югорчан и любителей моего бокса огромный подарок. Я трижды был номинантом на бой с Мэнни Пакьяо, когда моя карьера была активной, но, к сожалению, по разным причинам его не случилось. А сейчас, спустя 10 лет, как я завершил свою карьеру и не считаюсь профессиональным спортсменом, мне звонят с таким предложением. Я сказал: где, когда и во сколько – я буду. Это еще раз доказало, что жизнь дает шанс всегда, но ты должен быть к нему готов. Возможно, для этого на протяжении 10 лет после завершения карьеры я тренировался и держал себя в форме.
– Чего пожелаешь молодым боксерам?
– Любить, пока любится, торопиться жить, работать и делиться с миром тем, что у тебя есть. И быть готовым к тому, что мир вернет тебе обратно вдвойне больше, когда ты этого не ждешь. Занимайтесь спортом, и вы будете здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми.