С юбилеем, Аграфена Семёновна!
13 апреля 75-летний юбилей отметила Аграфена Семёновна Сопочина (Песикова) - филолог, общественный деятель, посвятивший свою жизнь сохранению родного языка и культуры. Она родилась 13 апреля 1951 года на стойбище Песиково Сургутского района Тюменской области в семье охотника и оленевода Семёна Павловича Песикова.
Годы учёбы прошли в школах-интернатах д. Лямина, Тундрина, п. Горный, 10 класс окончила в г. Сургуте. Затем училась в Ханты-Мансийском национальном педагогическом училище и на факультете народов Крайнего Севера Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена.
Трудовую деятельность начала медсестрой-воспитателем в Детском доме г. Риги. С 1987 по 1991 год работала учителем начальных классов в д. Русскинская Сургутского района, затем методистом окружного Института усовершенствования учителей. С 1991 по 2017 год была руководителем Сургутского филиала Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
А.С. Сопочина - автор научных статей, более 30 учебников, учебных пособий и словарей на сургутском диалекте хантыйского языка. Продолжает заниматься научной деятельностью, пишет учебники на сургутском диалекте хантыйского языка для начальных классов. С 2025 года является экспертом Института профессионального образования коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры СурГУ.
Занимается общественной деятельностью, которая связана с сохранением культурного наследия коренных народов Севера.
Уважаемая Аграфена Семёновна, от всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и неиссякаемой энергии!
Коллектив объединённой редакции национальных газет "Ханты ясанг" и "Луима сэрипос"