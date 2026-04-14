Художнику-ханты Константину Панкову посвятят масштабную выставку, которая объединит два музея
Мастер Константин Панков, запечатлевший душу Югры и взгляд коренного жителя севера на природу, своим творчеством объединит два музея – Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга – в совместном проекте.
Для реализации необычного замысла делегация Музея Природы и Человека из окружной столицы — директор Иван Яшков и заместитель директора по научной работе Татьяна Собольникова — провела рабочую встречу с коллегами из Музея Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург).
В северной столице над проектом будут работать директор Наталья Петрова, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Любовь Маркова, а также главный редактор журнала «Музей» Татьяна Мартынова.
«Главная тема — будущее выставки «Северяне». Обсудили подготовку масштабного выставочного проекта, который планируется реализовать в 2027 году. Центральной фигурой экспозиции станет самобытный хантыйский художник Константин Панков — автор, чьё творчество отражает уникальный мир и культуру Севера», – сообщили в своих соцсетях специалисты музея Природы и Человека.
В ходе встречи музейщики обсудили возможность транспортировки и реставрации шести крупноформатных полотен мастера; наметили участие музеев-партнёров; определили первые шаги по формированию общей концепции выставки.
«Такие встречи — это всегда больше, чем переговоры. Это начало большой совместной работы, объединяющей музеи, исследователей и зрителей вокруг истории, культуры и искусства Севера», – говорится в сообщении крупнейшего музея Ханты-Мансийска.