«Стелу трудовой доблести» Ханты-Мансийска признали одним из лучших парков страны
«Стела трудовой доблести» в окружной столице претендует на победу в номинации «Мемориальный парк» всероссийской парковой премии.
Монументальное архитектурное сооружение установили в честь трудового подвига горожан во время Великой Отечественной войны, после того как в сентябре 2023 года вышел Указ президента России о присвоении Ханты-Мансийску звания города трудовой доблести.
Высота стелы составляет 28 метров, что символизирует 28 миллионов заготовленных банок консервов, отправленных из Ханты-Мансийска на фронт.
«Проект одноименного общественного пространства разрабатывался при участии инициативных югорчан, ветеранов и экспертов. Он – символ нерушимой связи между поколениями, воплощение благодарности и вечное напоминание о самоотверженном труде земляков», уточняет ugra-tv.ru.
Отметим, что на звание лучших в конкурсе подали 459 заявок со всей страны. Победителей премии определят 22 апреля.
Напомним, «Мемориальный парк» — одна из номинаций Всероссийской парковой премии «Парки России». Это совместный проект Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.